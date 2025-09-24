خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامگذاری میدان دانشگاه در منطقه ۵ به نام شهید طهرانچی

نامگذاری میدان دانشگاه در منطقه ۵ به نام شهید طهرانچی
کد خبر : 1690692
لینک کوتاه کپی شد.

میدان دانشگاه علوم تحقیقات با حضور رئیس شورای شهر تهران و فرزند شهید به نام شهید محمدمهدی طهرانچی نامگذاری شد.

به گزارش ایلنا، مراسم نامگذاری میدان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به نام شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی امروز با حضور بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.

مهدی چمران گفت : شهید طهرانچی در شب اول حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. وی مسئول بسیاری از پروژه‌های علمی و تحقیقاتی کشور بود. شورای شهر تهران کمترین کاری که در این زمینه می‌توانست انجام دهد، این بود که این میدان را به نام شهید بزرگوار نامگذاری کند.

وی افزود: شهید طهرانچی نزد خدا روزی می‌خورد. همه شهدا با سرور شهیدان محشور می‌شوند.

بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد در ادامه این مراسم اظهار کرد: شهدای ما قلوب تاریخ هستند. زنده نگهداشتن یاد و خاطره این عزیزان ارزشمند است. شهید عزیز ما در بهشت برین روزی می‌خورد. نام شهیدان عزیز در کائنات ثبت و ضبط است. اقدامات پلید رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دانشمندان، بی سابقه است. جهان از حضور این عزیزان بی‌بهره شده است.

وی افزود: این عزیزان به دلیل تخصص خود در بین مردم شناخته شده نبودند؛ اما اساتید آن‌ها را می‌شناختند. ما در کنار اقتدار نظامی باید له دنبال ارتقای علم و فناوری باشیم‌. این موضوع راهکار مهمی برای ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی است. در جمهوری اسلامی هیچ کس به اندازه رهبری تاکید بر ارتقای علم و فناوری نداشتند.

رنجبر خاطرنشان کرد: شهید طهرانچی در راستای رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد خیزش علمی، اقدامات بزرگی در دانشگاه آزاد آغاز کرد.

در ادامه این مراسم، ۳ نهال به یاد شهیدطهرانچی کاشته شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی