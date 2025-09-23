پیام فرمانده کل فراجا پس از بیانات رهبر انقلاب:
مصممتر از گذشته در مسیر تحقق فرمایشات فرمانده کل قوا هستیم
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی سخنان امشب رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی تأکید کرد: نیروهای جهادی و جانبرکف فراجا برای اجرای فرمایشات رهبر انقلاب و پاسداشت خون شهدا، مصممتر از گذشته گام برخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، در پی بیانات امشب فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)، سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.
در بخشی از این پیام آمده است: «سربازان جهادی و جانبرکف شما در فراجا، سخنان بهحق، مدبرانه، مقتدرانه و غرورآفرین حضرتعالی را که مشت محکمی بر یاوهسراییهای دشمنان قسمخورده و مزدوران آنان بود، به گوش جان شنیدند و مصممتر از گذشته در راه تحقق فرمایشات گوهر بار، سر از پا نخواهند شناخت.»
سردار رادان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن علیه ملت ایران، تأکید کرد: «یاد و خاطر شهدای عزیز، برای همیشه تاریخ در اذهان و قلوب ما باقی خواهد ماند و تا انتقام خون گرانبهای آنان و تحقق وعده الهی فتح و نصرت، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.»
این پیام با عبارت «والعاقبه للمتقین» پایان یافت.