در بخشی از این پیام آمده است: «سربازان جهادی و جان‌برکف شما در فراجا، سخنان به‌حق، مدبرانه، مقتدرانه و غرورآفرین حضرت‌عالی را که مشت محکمی بر یاوه‌سرایی‌های دشمنان قسم‌خورده و مزدوران آنان بود، به گوش جان شنیدند و مصمم‌تر از گذشته در راه تحقق فرمایشات گوهر بار، سر از پا نخواهند شناخت.»

سردار رادان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن علیه ملت ایران، تأکید کرد: «یاد و خاطر شهدای عزیز، برای همیشه تاریخ در اذهان و قلوب ما باقی خواهد ماند و تا انتقام خون گرانبهای آنان و تحقق وعده الهی فتح و نصرت، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.»

این پیام با عبارت «والعاقبه للمتقین» پایان یافت.