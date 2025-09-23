به گزارش ایلنا؛ این اثر علمی با هدف معرفی الگوهای توسعه پایدار شهری و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، منتشر شده و می‌تواند به‌عنوان منبعی کاربردی برای مدیران، پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های شهرسازی، حمل‌ونقل و محیط‌ زیست مورد استفاده قرار گیرد.



روز جهانی بدون خودرو، فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های حمل‌ونقل شهری و توجه به ضرورت‌های محیط زیستی است و امسال، همزمانی این مناسبت با آغاز سال جدید تحصیلی، بار دیگر چالش‌های ترافیک و آلودگی هوا را در کلان‌شهرها برجسته کرد.



در آیین رونمایی، میثم نوروزیان، مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران، با تأکید بر اهمیت این کتاب اعلام کرد: همزمانی روز جهانی بدون خودرو با بازگشایی مدارس، یادآور این واقعیت است که بدون تحول در حمل‌ونقل عمومی و اصلاح رویکردهای شهرسازی، نمی‌توان بر بحران‌های ترافیکی و محیط زیستی غلبه کرد.



نوروزیان، توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) را راهکاری پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران عنوان کرد و افزود: این اثر، ضمن بررسی مبانی نظری و نمونه‌های موفق جهانی، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای بومی‌سازی TOD از جمله تشکیل نهاد راهبردی هماهنگ‌کننده، اصلاح قوانین حمایتی، جذب سرمایه‌گذاری پایدار، ارتقای کیفیت شبکه حمل‌ونقل عمومی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت تحقیقات علمی ارائه کرده است.



مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران در پایان تأکید کرد: اجرای این پیشنهادها می‌تواند به‌ عنوان نقشه راهی برای توسعه پایدار شهری در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران عمل کند و مسیر حرکت به‌ سوی کاهش ترافیک، بهبود کیفیت هوا و ارتقای سطح زندگی شهری را هموار سازد.



رونمایی از این کتاب در روز جهانی بدون خودرو حامل این پیام روشن است که شهرهای آینده، بدون حمل‌ونقل عمومی کارآمد، زیست‌پذیر نخواهند بود.

