خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از کتاب «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD)» در روز جهانی بدون خودرو

رونمایی از کتاب «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD)» در روز جهانی بدون خودرو
کد خبر : 1690409
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با روز جهانی بدون خودرو، از کتاب «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD)» با ترجمه‌ میثم نوروزیان و امیر فروتن رونمایی شد.

به گزارش ایلنا؛ این اثر علمی با هدف معرفی الگوهای توسعه پایدار شهری و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، منتشر شده و می‌تواند به‌عنوان منبعی کاربردی برای مدیران، پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های شهرسازی، حمل‌ونقل و محیط‌ زیست مورد استفاده قرار گیرد.

روز جهانی بدون خودرو، فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های حمل‌ونقل شهری و توجه به ضرورت‌های محیط زیستی است و امسال، همزمانی این مناسبت با آغاز سال جدید تحصیلی، بار دیگر چالش‌های ترافیک و آلودگی هوا را در کلان‌شهرها برجسته کرد.

در آیین رونمایی، میثم نوروزیان، مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران، با تأکید بر اهمیت این کتاب اعلام کرد: همزمانی روز جهانی بدون خودرو با بازگشایی مدارس، یادآور این واقعیت است که بدون تحول در حمل‌ونقل عمومی و اصلاح رویکردهای شهرسازی، نمی‌توان بر بحران‌های ترافیکی و محیط زیستی غلبه کرد.

نوروزیان، توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) را راهکاری پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران عنوان کرد و افزود: این اثر، ضمن بررسی مبانی نظری و نمونه‌های موفق جهانی، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای بومی‌سازی TOD از جمله تشکیل نهاد راهبردی هماهنگ‌کننده، اصلاح قوانین حمایتی، جذب سرمایه‌گذاری پایدار، ارتقای کیفیت شبکه حمل‌ونقل عمومی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت تحقیقات علمی ارائه کرده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران؛ مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران در پایان تأکید کرد: اجرای این پیشنهادها می‌تواند به‌ عنوان نقشه راهی برای توسعه پایدار شهری در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران عمل کند و مسیر حرکت به‌ سوی کاهش ترافیک، بهبود کیفیت هوا و ارتقای سطح زندگی شهری را هموار سازد.

روابط عمومی شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، رونمایی از این کتاب در روز جهانی بدون خودرو را حامل این پیام روشن دانسته است که شهرهای آینده، بدون حمل‌ونقل عمومی کارآمد، زیست‌پذیر نخواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی