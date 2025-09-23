خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک در استان تهران

راه‌اندازی اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک در استان تهران
کد خبر : 1690402
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برای نخستین بار در سطح کشور، آمبولانس آموزشی دوست‌دار کودک در استان تهران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران این آمبولانس با هدف ارتقای فرهنگ همنوع‌دوستی، یاری به دیگران و تقویت روحیه کمک‌رسانی در میان دانش‌آموزان طراحی شده و تلاش دارد با شیوه‌ای نوین، کودکان و نوجوانان را با اهمیت امدادرسانی و نقش حیاتی اورژانس در نجات جان انسان‌ها آشنا کند. 

مسئولان اورژانس استان تهران اعلام کردند، راه‌اندازی این آمبولانس آموزشی، گامی مؤثر در جهت تربیت نسل آینده‌ای آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند در حوزه کمک‌های اولیه و امداد خواهد بود. 

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس، شبیه‌سازی شرایط اورژانسی و آموزش چهره‌به‌چهره از جمله برنامه‌های این آمبولانس ویژه است که همزمان با آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان تهرانی قرار می‌گیرد. 

همچنین با آغاز سال جدید، نیروهای اورژانس در ۲۱۲ نقطه شهر در ساعات حضور دانش‌آموزان در مدارس، مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به آنان هستند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی