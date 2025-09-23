راهاندازی اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک در استان تهران
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برای نخستین بار در سطح کشور، آمبولانس آموزشی دوستدار کودک در استان تهران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران این آمبولانس با هدف ارتقای فرهنگ همنوعدوستی، یاری به دیگران و تقویت روحیه کمکرسانی در میان دانشآموزان طراحی شده و تلاش دارد با شیوهای نوین، کودکان و نوجوانان را با اهمیت امدادرسانی و نقش حیاتی اورژانس در نجات جان انسانها آشنا کند.
مسئولان اورژانس استان تهران اعلام کردند، راهاندازی این آمبولانس آموزشی، گامی مؤثر در جهت تربیت نسل آیندهای آگاه، مسئولیتپذیر و توانمند در حوزه کمکهای اولیه و امداد خواهد بود.
برگزاری کارگاههای آموزشی در مدارس، شبیهسازی شرایط اورژانسی و آموزش چهرهبهچهره از جمله برنامههای این آمبولانس ویژه است که همزمان با آغاز سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان تهرانی قرار میگیرد.
همچنین با آغاز سال جدید، نیروهای اورژانس در ۲۱۲ نقطه شهر در ساعات حضور دانشآموزان در مدارس، مستقر شده و آماده خدمترسانی به آنان هستند