آغاز سال تحصیلی دبستان شهدای محمدیه با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
سال تحصیلی جدید دبستان پسرانه شهدای محمدیه با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده آغاز شد.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در این مراسم در جمع مدیران و مسئولان این مدرسه به ویژگیهای این مجموعه آموزشی اشاره کرد و گفت: مدرسه شهدای محمدیه معیارهایی را که مورد تأکید دولت است، محقق کرده است. اگر قرار است کارها با مشارکت مردم انجام شود، شما این مسیر را طی کردهاید؛ اگر محلهمحوری مدنظر است، این رویکرد در مدرسه پیادهسازی شده و اگر مدرسه باید به محفلی برای حل مسائل خانوادهها و رویکردی برونگرا تبدیل شود، شما این وظیفه را بهخوبی انجام دادهاید.
در این مراسم، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده مدرسه را محل یادگیری، مهرورزی و رشد و شکوفایی دانست و با دانشآموزان این مجموعه آموزشی به گفتوگوی صمیمی و دوستانه پرداخت و آنها را آیندهسازان کشور دانست و برای آنها در سال تحصیلی جاری آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در ادامه مراسم، بهروزآذر از بخشهای مختلف این دبستان بازدید و با پرسنل این مجموعه آموزشی به گفتوگو پرداخت.
دبستان شهدای محمدیه از جمله مدارسی است که با مشارکت خیرین در تهران به شمار میرود.