خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز سال تحصیلی دبستان شهدای محمدیه با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

کد خبر : 1690401
لینک کوتاه کپی شد.

سال تحصیلی جدید دبستان پسرانه شهدای محمدیه با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده آغاز شد.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در این مراسم در جمع مدیران و مسئولان این مدرسه به ویژگی‌های این مجموعه آموزشی اشاره کرد و گفت: مدرسه شهدای محمدیه معیارهایی را که مورد تأکید دولت است، محقق کرده است. اگر قرار است کارها با مشارکت مردم انجام شود، شما این مسیر را طی کرده‌اید؛ اگر محله‌محوری مدنظر است، این رویکرد در مدرسه پیاده‌سازی شده و اگر مدرسه باید به محفلی برای حل مسائل خانواده‌ها و رویکردی برون‌گرا تبدیل شود، شما این وظیفه را به‌خوبی انجام داده‌اید.

در این مراسم، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مدرسه را محل یادگیری، مهرورزی و رشد و شکوفایی دانست و با دانش‌آموزان این مجموعه آموزشی به گفت‌وگوی صمیمی و دوستانه پرداخت و آنها را آینده‌سازان کشور دانست و برای آنها در سال تحصیلی جاری آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در  ادامه مراسم، بهروزآذر از بخش‌های مختلف این دبستان بازدید و با پرسنل این مجموعه آموزشی به گفت‌وگو پرداخت.

دبستان شهدای محمدیه از جمله مدارسی است که با مشارکت خیرین در تهران به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی