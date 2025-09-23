دیدار عوامل آتشنشانی تهران با رئیس اورژانس استان تهران
به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس اورژانس تهران، عوامل آتش نشانی تهران در اورژانس استان تهران حضور پیدا کردند.
به گزارش ایلنا، به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس اورژانس تهران، قدرت الله محمدی مدیرعامل آتش نشانی تهران به همراه جلال ملکی، سخنگوی این سازمان و حسن سیفی معاون عملیات این سازمان با حضور در اورژانس استان تهران، ضمن دیدار و گفتوگو با دکتر محمداسماعیل توکلی، این مناسبت را تبریک گفتند.
در این دیدار، طرفین با اشاره به نیمقرن تلاش اورژانس تهران در عرصه خدمترسانی به شهروندان، بر تداوم همکاریهای نزدیک میان دو دستگاه امدادی تأکید کردند. همچنین رئیس سازمان آتشنشانی، نقش اورژانس را در مدیریت بحرانها و حوادث شهری حیاتی دانست و از زحمات کادر درمانی و امدادی این مجموعه قدردانی کرد.
این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و بار دیگر بر اهمیت همافزایی میان سازمانهای امدادی برای ارتقای سطح خدمات ایمنی و سلامت شهروندان پایتخت تأکید گردید.