تمهیدات شهرداری تهران در اجرای طرح «استقبال از مهر»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، داود گودرزی با اعلام این مطلب به اقدامات پاکسازی و نظافت شهری پرداخت و گفت: رفت‌ و روب و شست‌وشوی معابر منتهی به مدارس، جمع‌آوری زباله و نخاله، رنگ‌آمیزی جداول و دیواره ها، مرمت مبلمان فرسوده و رسیدگی به سرویس‌های بهداشتی مدارس در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات به‌ویژه در مناطق پرجمعیت و کم‌برخوردار با جدیت بیشتری دنبال شد تا محیط اطراف مدارس پاکیزه و ایمن باشد.

گودرزی ادامه داد: در حوزه فضای سبز نیز پیرایش و بازپیرایی درختان، گل‌کاری و بهسازی فضای سبز اطراف مدارس و محلات انجام شد. علاوه بر آن، عملیات زیباسازی شهری شامل دیوارنگاری‌ها، رنگ‌آمیزی محیطی و آذین‌بندی ها اجرا گردید تا نشاط محیطی افزایش یابد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس اشاره کرد و گفت: آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ به دانش‌آموزان آغاز شده است تا نسل جدید به عنوان پیام‌آوران فرهنگ زیست‌محیطی، نقش مؤثری در خانواده‌ها و محلات ایفا کنند.

گودرزی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی و اکران‌های عمومی اشاره کرد و افزود: «دیوارنگاری‌های موضوعی، نصب المان‌های فرهنگی در مدارس مزین به نام شهدا و نیز برگزاری جشن‌های طلیعه مهر در مدارس از جمله برنامه‌هایی است که امسال به مناسبت بازگشایی مدارس اجرا شد. این برنامه‌ها با هدف تقویت هویت شهری، ترویج فرهنگ ایثار و ایجاد فضای شاد و امیدبخش در سطح محلات برگزار گردید.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با همکاری مناطق ۲۲گانه و سازمان‌های مرتبط در حال اجراست و تلاش کرده‌ایم تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را در محیطی سرشار از امید، نشاط و آرامش آغاز کنند.

انتهای پیام/