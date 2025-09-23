تجربه کشورهای موفق در آموزش مهارتی

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها، اضافه‌کرد: در کشورهایی که امروز صنعتی و موفق هستند، نزدیک به ۸۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان می‌روند. در حالی که گاهی در ایران تصور می‌شود تنها مسیر موفقیت از دانشگاه می‌گذرد، اما واقعیت این است که هیچ هنرآموز هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند.

میدری یادآور شد: در دانشگاه تعداد محدودی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به چهره‌های برجسته تبدیل می‌شوند، اما بسیاری از فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها به صاحبان صنایع و کارآفرینان موفق بدل می‌گردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مقایسه جایگاه علمی و صنعتی کشورها، گفت: چین با وجود آنکه برندگان جایزه نوبل در رشته‌های علمی اندکی داشته است، امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان به شمار می‌رود. آلمان و ژاپن نیز با همین الگو، یعنی تلفیق آموزش دانشگاهی در کنار تقویت آموزش‌های فنی، به قدرت‌های صنعتی تبدیل شده‌اند.

وی تاکید کرد: این کشورها می‌دانند که ۸۰ درصد مسیر توسعه از طریق هنرستان‌ها و ۲۰ درصد از طریق دانشگاه‌ها تامین می‌شود و بر همین اساس آینده خود را ساخته‌اند.

درس‌های چین برای ایران

میدری در ادامه به تجربه چین در مواجهه با فشارهای سیاسی اشاره کرد و گفت: ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۰ سال مانع عضویت چین در سازمان ملل متحد شد و نماینده رژیم پیشین این کشور را به رسمیت می‌شناخت. با این حال، چین با مقاومت و پایداری سرانجام توانست جایگاه خود را تثبیت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایران نیز امروز در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل مسیر مشابهی را انتخاب کرده است؛ راهی که مبتنی بر مقاومت در برابر ظلم و حرکت به سوی توسعه صنعتی است.

وی خطاب به دانش‌آموزان، اعلام کرد: ۲ راهبرد اصلی کشور ما عبارتند از صنعتی شدن و ایجاد روابط عادلانه در سطح جهانی. تحقق این اهداف به دست شما جوانان و آینده‌سازان این سرزمین امکان‌پذیر خواهد بود.

برپایه این گزارش، میدری پس از پایان سخنرانی زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا در آورد.