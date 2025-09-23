خبرگزاری کار ایران
اجرای طرح پیمایش پرچم متبرک، موسوم به طرح حرم تا حرم در مرزها
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا از اجرای طرح پیمایش پرچم متبرک، موسوم به طرح حرم تا حرم در مرزهای کشور در هفته انتظامی خبر داد و گفت: پرچم ها بین مرزبانان دو کشور ایران و عراق در مرزهای مشترک تبادل خواهد شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "سیامک محمدی" در تشریح این خبر با اشاره به اجرای طرح پیمایش پرچم متبرک، موسوم به طرح حرم تا حرم در مرزهای کشور، اظهار داشت: به مناسبت در پیش رو بودن هفته انتظامی، طرح حسینی پیمایش پرچم متبرک، موسوم به طرح حرم تا حرم با هدف تبرک پاسگاه‌ها و یگانهای مرزی در 8755 کیلومتر از مرزهای میهن ایران اسلامی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این فیض الهی نصیب مرزبانان شده است، افزود: پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) و پرچم متبرک حرم امام حسین (ع) و پرچم متبرک حرم حضرت اباالفضل العباس (ع) پس از پیمایش در سراسر یگان های مرزی کشور، با حضور مرزبانان دو کشور ایران و عراق در مرزهای مشترک تبادل خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا تبادل پرچم ها را یک نوع اقدام فرهنگی در بین مرزبانان دو کشور ایران و عراق دانست و اظهار داشت: پرچم های متبرک شده، پیام مودت و دوستی بین دو کشور را دارد و پیوند اعتقادی و قلبی بین مردم و مرزبانان کشور همسایه را نشان می دهد و در نوعی نشان دهنده اقدامات فرهنگی و اجتماعی در مرزها است.

