اجرای طرح پیمایش پرچم متبرک، موسوم به طرح حرم تا حرم در مرزها

وی با اشاره به اینکه این فیض الهی نصیب مرزبانان شده است، افزود: پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) و پرچم متبرک حرم امام حسین (ع) و پرچم متبرک حرم حضرت اباالفضل العباس (ع) پس از پیمایش در سراسر یگان های مرزی کشور، با حضور مرزبانان دو کشور ایران و عراق در مرزهای مشترک تبادل خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا تبادل پرچم ها را یک نوع اقدام فرهنگی در بین مرزبانان دو کشور ایران و عراق دانست و اظهار داشت: پرچم های متبرک شده، پیام مودت و دوستی بین دو کشور را دارد و پیوند اعتقادی و قلبی بین مردم و مرزبانان کشور همسایه را نشان می دهد و در نوعی نشان دهنده اقدامات فرهنگی و اجتماعی در مرزها است.