همراهی پدرانه فرزند شهید حدادیان از خانه تا مدرسه

همراهی پدرانه فرزند شهید حدادیان از خانه تا مدرسه
کد خبر : 1690270
رئیس پلیس آگاهی فراجا صبح امروز در اجرای طرح تکریم و همراهی فرزندان شهید فراجا از منزل تا مدرسه، لیوسا 8 ساله فرزند شهید "فرهاد حدادیان پور" از شهدای فراجا در جنگ تحمیلی 12 روزه حمله ددمنشانه رژیم منحوس صهیونی به ایران عزیز را تا مدرسه همراهی کرد.

به گزارش  ایلنا از خبرگزاری پلیس، سردار "محمد قنبری" در حاشیه همراهی دختر شهید مدافع امنیت سرهنگ «فرهاد حدادیان پور » از منزل تا مدرسه گفت: در جنگ تحمیلی 12 روزه، نفس ایستادگی و مقاومت در برابر تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با شهامت و دفع قهرمانانه مدافعان وطن و امنیت این تهاجم سنگین با ضربات کوبنده و ویرانگر، چهره زیبایی از دفاع و پایداری کشورمان را به نمایش گذاشت و چهره سیاه و زشت آن را برای متجاوزان پررنگ‌تر کرد.

وی افزود: ما وظیفه داریم تا از یادگاران شهدا مراقبت و حمایت کرده و نگذاریم تا در فقدان پدرانشان احساس تنهایی و کمبود کنند.

سرداری قنبری تصریح کرد: امروز توفیق حاصل شد تا دختر نازنین شهید سرهنگ "فرهاد حدادیان پور" را از منزل تا مدرسه همراهی کنیم تا اینکه احساس تنهایی نکرده و در بین دانش‌آموزان دیگر افتخار کند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا بیان کرد: شهید حدادیان پور از کارآگاهان برجسته اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در تاریخ دوم تیرماه سال جاری در جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم جعلی صهیونی به کشور عزیزمان به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

انتهای پیام/
