مدیران خودرو
یاد یادگاران دفاع مقدس در حج و زیارت

یاد یادگاران دفاع مقدس در حج و زیارت
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم گرامیداشت این هفته و بزرگداشت دلاورمردی و ایثارگری شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس، با حضور همکاران حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج وزیارت برگزار گردید.

به گزارش ایلنا، در این مراسم که در نمازخانه سازمان حج و زیارت و با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت و کارکنان حج و زیارت برگزار گردید، یاد و خاطره رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و همچنین دلاورمردی های مردم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه گرامی داشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، در این مراسم حسین آجرلو پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به بررسی دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و گفت: این جنگ تحمیلی یکی از سنگین‌ترین عملیات‌های نظامی در دنیا بود که با رشادت‌ها و جان فشانی‌های رزمندگان ایران اسلامی و مقاومت و ایستادگی مردم ناکام ماند.

وی افزود: مردم ایران اسلامی همانند سال‌های دفاع مقدس ایستادگی و جانفشانی کردند و دشمن تا دندان مسلح را ناکام گذاشتند.

 

