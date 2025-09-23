رییس بنیاد شهید:
امروز جای ۳۴ دانشآموز شهید در کشور خالی است
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امروز جای ۳۴ دانشآموز شهید حمله رژیم صهیونیستی در کشور خالی است.
به گزارش ایلنا، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامیداشت در مراسم آغاز سال تحصیلی، گفت: امروز جای ۳۴ دانشآموز شهید حمله رژیم صهیونیستی در کشور خالی است.
سعید اوحدی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز سهشنبه، اول مهرماه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان شاهد هفتم تیر تهران برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان و معلمان اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی یکی از زیباترین مقاطع زندگی است که هر لحظه آن میتواند مسیر سرنوشت انسان را تعیین کند و من در روزی که با گرامیداشت هفته دفاع مقدس تقارن یافته، آرزو میکنم سال تحصیلی جدید سرشار از موفقیت برای شما عزیران باشد. البته دوران دبیرستان تفاوت جدی با سایر مقاطع دارد و باید قدر این ایام را دانست، چرا که زمانی خواهد رسید که تنها خاطرات و عکسهای این روزها باقی خواهد ماند.
اوحدی با اشاره به جایگاه شهیدان دانشآموزی که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: امروز جای ۳۴ دانشآموز شهید در کشور و بهویژه ۲۲ دانشآموز شهید تهرانی خالی است، عزیزانی که حق تحصیل و حیات داشتند اما در جنایت اخیر رژیم پلید صهیونیستی و جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، یاد این شهدا و سایر معلمان شهید باید همواره چراغ راه دانشآموزان باشد.
رییس بنیاد شهید با بیان اینکه در تمام مکاتب بشری، کمتر جایی به اندازه اسلام بر اهمیت علم تأکید شده است، گفت: پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) جایگاه علم را به عنوان بالاترین ارزش انسانی معرفی کردهاند، به فرموده پیامبر گرامی اسلام، «برای رسیدن به بهشت، راهی جز مسیر علم و شناخت وجود ندارد».
وی خطاب به دانشآموزان ادامه داد: دوران دبیرستان مقطعی سرنوشتساز است، باید قدر این فرصت را بدانید، چرا که زمان به سرعت میگذرد، از آغاز سال تحصیلی تا ایام عید و امتحانات و پس از آن ورود به دانشگاه، همه این مراحل همچون چشم بر هم زدنی سپری میشوند.
اوحدی همچنین با بیان خاطراتی از دوران تحصیل خود و همکلاسی شهیدش «مهدی رجب بیگی» از شهدای دانشجوی تسخیر لانه جاسوسی گفت: او در کنار درس، همواره به آموزش و یاری دانشآموزان محروم میپرداخت و این الگویی برای امروز ماست که دانشآموزان در کنار تحصیل، به یکدیگر کمک کنند. معلمان و مدیران مدارس نیز جز موفقیت دانشآموزان هیچ آرزویی ندارند، همه دغدغه آنان این است که آینده بهتری برای نسل جوان رقم بخورد و تلاش میکنند آمار قبولیهای دانشگاهی مدارس شاهد بالاترین سطح را داشته باشد.
معاون رییس جمهور با اشاره به آموزههای امیرالمؤمنین(ع) درباره علم گفت: حضرت علی(ع) بهعنوان باب علم توسط پیامبر اکرم (ص) معرفی شدند، همچنین ایشان فرمودهاند «من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً»؛ به این معنی که هر کس کلمهای به انسان بیاموزد، حق بزرگی بر گردن او دارد. بنابراین باید حرمت معلمان و مربیان خود را پاس بدارید.
وی با مرور خاطرات دوران اسارت خود افزود: سال ۱۳۵۹ در حالی که تنها دو ترم تا پایان تحصیل داشتم، به جبهه رفتم و در سال ۱۳۶۱ به اسارت درآمدم و تا سال ۱۳۶۹ در زندانهای رژیم بعث عراق بودم. پس از بازگشت از اسارت، ادامه تحصیل دادم. اکنون که به گذشته مینگرم، میبینم دوران هشت سال اسارت همچون یک چشم بر هم زدن گذشت و تنها چیزی که باقی میماند اراده و تلاش انسان است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به نام و یاد دانشآموزان شهید از جمله «زهرا بهمنآبادی»، «یاسمین باقری» و «سهیل کتولی» اشاره کرد و گفت: سهیل در حالی که زیر آوار گرفتار شده بود، از پدر بیمارش خواست که برای نجات او فشاری به خود وارد نکند و این نشان از عظمت روح شهدای عزیز ما دارد. همچنین یاد صبای عزیز، دانشآموزی که مادرش زیر آوار به شهادت رسید و پدرش را در دوران کرونا از دست داد، همیشه در خاطر ما خواهد ماند.
اوحدی در پایان خطاب به دانشآموزان گفت: شما آیندهسازان این کشور هستید. با تلاش، علمآموزی و مسئولیتپذیری میتوانید ایران اسلامی را در مسیر عزت و افتخار پیش ببرید، امروز بر عهده شماست که راه شهیدان و ایثارگران را با همت و علم ادامه دهید.
در این مراسم زنگ ایثار توسط خانواده معظم شهدا و همچنین رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نواخته شد.