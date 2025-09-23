معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت:
امنیت امروز ما حاصل از خودگذشتگیهاست
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز اگر ما در امنیت هستیم و توانستهایم در برابر دشمنان مقاومت کنیم، حاصل از خودگذشتگیها بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری صبح سه شنبه (اول مهرماه) به مناسبت هفته دفاع مقدس، بیان کرد: امروز اولین روز مهر ماه و شروع مدارس، آغاز نشاط و امید و پویایی در کشور است. افتخاری برای کشور ما است که بالغ بر ۲۰ میلیون دانشآموز داریم. ما به دانشآموزان خود میبالیم و امیدوار هستیم که این عزیزان آیندهساز ما همیشه سلامت باشند و در سلامتی بتوانند راه خلاقیت، پویایی و ساختن ایران را بیاموزند.
وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس نیز فرارسیده است. امیدوار هستیم که یاد عزیزانی که برای کشور از همهچیز و از جان خود گذشتند، همیشه زنده باشد. امروز اگر ما در امنیت هستیم و توانستهایم در برابر دشمنان مقاومت کنیم، حاصل از خودگذشتگیها بوده است.
او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: ماجرای مذاکره با آمریکا و مسائلی که بهانه حمله به کشور ما شد را هم دیدهایم. دشمنان حتی پرچم ما را تکهتکه کرده و روی نشریات خود منتشر کردند. آمده بودند تا کشور ما را اشغال کنند، آمده بودند تا ایران را تکهتکه کنند، اما نتوانستند.
حبیبی افزود: اگر قوت و عزت مردم ایران نبود، آیا آنها اعلام میکردند که آتشبس صورت گیرد؟ اگر نیروهای مسلح ما نبودند، اگر زحمات دانشمندان ما نبود، اگر موشکهایی که توانست قلب سرزمین صهیونیستها را نشانه بگیرد وجود نداشت، آیا آنها حاضر بودند تجاوز خود را متوقف کنند و خودشان درخواست آتشبس بدهند؟ پس ما پیروز شدیم.
وی اضافه کرد: در این جنگ، مردم ما کنار هم بودند، و دست در دست هم منتظر بودند تا موشکهای ما شلیک شود و از کشور دفاع کنند. این همان نماد قوی بودن است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند.
حبیبی تصریح کرد: ما به عنوان جامعه دانشگاهی بر این باوریم که قوت علم و دانش، و تأثیر علم و تکنولوژی در سربلندی، قدرت و اقتدار کشور بسیار مؤثر است و امیدواریم در این مسیر بتوانیم گام برداریم.
او خاطر نشان کرد: امسال در هفته دفاع مقدس، جلسات متعددی برای بزرگداشت این هفته برگزار شد. این هفته فرصتی است تا به آیندگان یاد بدهیم که باید مقاوم باشیم و خودمان نیز از گذشتگان بیاموزیم که مقاومت چه تأثیرات بزرگی داشته است. در این برنامهها به مسائل مقاومت ملی، از جمله جنگ ۱۲ روزه، نیز پرداخته خواهد شد.
مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد و ایثارگران:
هیچگاه ایران آغازگر تجاوز نبوده است
در ادامه نشست، ناهید تاجالدین، مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد و ایثارگران با اشاره به هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امسال هماهنگیهایی در وزارت بهداشت انجام شد و ستادی با عنوان ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس تشکیل شد. طی جلسات متعددی که با هماهنگی و همدلی برگزار شد، تصمیم گرفته شد که امسال هفته دفاع مقدس به شکلی متفاوت برگزار گردد. تفاوت هفته دفاع مقدس امسال در این است که نگاه ما هم به هشت سال دفاع مقدس بوده و هم به جنگ ۱۲ روزه است. یعنی تمام برنامههایی که در وزارتخانه طراحی شده، ترکیبی از هر دو روایت است.
او ادامه داد: بر اساس نامگذاری ستاد کل نیروهای مسلح، روزهای هفته دفاع مقدس به این ترتیب نامگذاری شده است که ۳۱ شهریور، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت طلایهداران سربلندی و وحدت ملی. اول مهر، جوانان، علم و دانشپژوهی، اقتدار ملی. دوم مهر، زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه. سوم مهر، شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. چهارم مهر، دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی و اسناد سربازان معنویت. پنجم مهر، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و مردان کرد مسلمان. ششم مهر، ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی. هفتم مهر، فرماندهان، عزتمداران، حماسهآفرینان.
تاجالدین اضافه کرد: ما افتخار میکنیم که در ایران زندگی میکنیم و به ایرانی بودن خود میبالیم. دلیل این افتخار در حوزه دفاع مقدس این است که همیشه سر بلند کردهایم و به عنوان ایثارگر، هر بار که کشور وارد جنگ شده، دفاع کردهایم. چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در جنگ اخیر۱۲ روزه، هیچگاه ایران آغازگر تجاوز نبوده است؛ بلکه همیشه برای تأمین امنیت مردم وارد جنگ شده است و همواره با کمک خداوند سربلند بیرون آمدهایم.
وی با اشاره به آمار دانشجویان ایثارگر و شاهد، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۴۷ هزار دانشجوی ایثارگر، شامل والدین، خواهر و برادر شهید، فرزندان و همسران آزادگان و جانبازان و رزمندگان داریم. همچنین تعداد پرسنل ایثارگر نیز حدود ۱۱۰ هزار نفر است.
تاجالدین در پایان با اشاره به جشنواره «در امتداد ایثار»، تصریح کرد: این برنامه روز یکشنبه ۶مهر رونمایی و کادر درمان و دانشجویانی که در ایام جنگ ۱۲ روزه حضور داشتند میتوانند با ارسال خاطرات خود در قالب متن، تصویر، فیلم و پادکست به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.