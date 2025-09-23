اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، کارنامه نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ در سامانه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

پاسخگویی به داوطلبان در پیام رسان بله در نشانی @hrtcsupport انجام می‌شود و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵ یا ۶ تماس بگیرند.

