اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش
نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۴ توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام شد.

به گزارش  ایلنا، بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، کارنامه نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ در سامانه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

پاسخگویی به داوطلبان در پیام رسان بله در نشانی @hrtcsupport انجام می‌شود و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵ یا ۶ تماس بگیرند.

