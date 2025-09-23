خبرگزاری کار ایران
پیام وزیر علوم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام وزیر علوم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر پیوند ناگسستنی علم و ایمان تأکید کرد و خواستار حرکت دانشگاه‌ها در مسیر «حکمرانی علمی»، «مدیریت فروتنانه» و توسعه پایدار کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت علوم، متن پیام  حسین سیمایی به شرح زیر است: 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم» 

آغاز سال تحصیلی جدید، طلیعه‌ای نو و فرصتی ارزشمند برای دمیدن جان تازه‌ای در کالبد علم، پژوهش و نوآوری و تجدید پیمان با علم، فضیلت و مسئولیت است؛ مسئولیتی که امروز بیش از همیشه بر دوش دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و آموزشی، استادان گران‌قدر و دانشجویان پرشور سنگینی می‌کند. 

همزمانی این طلیعه علمی با هفته پرفروغ دفاع مقدس، یادآور پیوند ناگسستنی علم و ایمان، اندیشه و ایثار و قلم و خون است. هفته دفاع مقدس، فرصتی است برای بازخوانی حماسه عظیم مردان و زنانی که با تکیه بر ایمان، غیرت و ایستادگی، از خاک و هویت این سرزمین دفاع کردند؛ و امروز، ما ادامه‌دهندگان راه آنان در سنگر علم و دانش هستیم. 

در چنین ایامی، یاد و نام شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای عرصه علم، فناوری و همچنین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر را گرامی می‌داریم. این شهیدان، با ایثار جان خویش، نه‌تنها امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند، بلکه مسیر مجاهدت علمی و پیشرفت ملی را نیز روشن ساختند. 

اکنون در آغاز این سال تحصیلی، بیش از هر زمان، بر این باورم که کشور ما نیازمند «حکمرانی علمی» و «مدیریت فروتنانه» است؛ حکمرانی‌ای که با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها و پژوهشگران جوان، بتواند مسیر توسعه پایدار و پیشرفت فناورانه را محقق کند. 

دانشگاه امروز باید بهبود و تقویت تولید دانش را در دستور کار خود قرار دهد و از همکاران خود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌خواهم با تمام توان، حامی ایده‌ها، اندیشه‌ها، پژوهش‌ها و تلاش‌های خالصانه‌ای باشند که در راستای اقتدار علمی و پیشرفت همه‌جانبه کشور گام برمی‌دارند. 

از خداوند بزرگ، سالی سرشار از موفقیت، همدلی، نوآوری و بالندگی برای جامعه دانشگاهی کشور مسئلت می‌نمایم.

انتهای پیام/
