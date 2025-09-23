خبرگزاری کار ایران
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفت:

گفت‌وگوی وزیر آموزش و پرورش با تعدادی از رؤسای آموزش و پرورش مناطق کشور

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید وزیر آموزش و پرورش با تعدادی از رؤسای آموزش و پرورش مناطق کشور گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر دوشنبه، ۳۱ شهریورماه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید با هدف پایش مستقیم وضعیت منابع انسانی و پیگیری آخرین وضعیت ثبت نام و توزیع کتب درسی با رؤسای آموزش و پرورش هفت منطقه کم برخوردار کشور بصورت تلفنی گفت‌وگوی کرد.

 در این گفت‌و‌گوها که به منظور رصد نظام و مسائل آموزش و پرورش در آستانه آغاز سال تحصیلی انجام گرفت به  موضوعاتی چون نیروی انسانی، توزیع کتاب‌های درسی و آخرین وضعیت مدارس از ابعاد مختلف در هر منطقه آموزشی پرداخته شد.

 وزیر آموزش و پرورش از رؤسای مناطق خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق، نیازهای آموزشی هر منطقه را شناسایی و به سرعت برطرف کنند.

علیرضا کاظمی در این گفت‌و‌گو‌ها به اهمیت فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی در کنار آموزش‌های رسمی اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این مقوله شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این  گفت‌و‌گو‌ها با هدف هم‌افزایی و هم‌کاری بیشتر بین ستاد و رؤسای مناطق آموزشی انجام گرفت تا بتوانند با همکاری یکدیگر، سال تحصیلی جدید را با موفقیت آغاز کنند.

