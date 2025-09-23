زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان ایثار شهر تهران نواخته شد

به گزارش ایلنا، صبح امروز، سه‌شنبه اول مهرماه، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در دبستان دخترانه «ایثار» منطقه ۵ شهر تهران نواخته شد. این مراسم با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور و علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در آیین آغازین سال تحصیلی، رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش با تبریک بازگشایی مدارس به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها بر اهمیت عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و نقش آموزش و پرورش در آینده کشور تأکید کردند.

