با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش؛

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان ایثار شهر تهران نواخته شد

کد خبر : 1690059
با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان ایثار شهر تهران نواخته شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز، سه‌شنبه اول مهرماه، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در دبستان دخترانه «ایثار» منطقه ۵ شهر تهران نواخته شد. این مراسم با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور و علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در  آیین آغازین سال تحصیلی، رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش با تبریک بازگشایی مدارس به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها بر اهمیت عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و نقش آموزش و پرورش در آینده کشور تأکید کردند.

 

