به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، با توجه به انجام مصاحبه های تکمیلی مددکاری توسط کارشناسان سازمان جهت تعیین تکلیف وضعیت مددجویان سالمند جامعه هدف و واجد شرایط تحویل به خانواده، میز خدمتی با حضور قاضی حسین زاده و معاونین سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی در این مرکز برپا شد و پس از بررسی و مصاحبه های تکمیلی توسط تیم کارشناسی و حجت الاسلام حسین زاده معاون دادستان تهران با مددجویان واجد شرایط، ۵۶ نفر از این مددجویان حائز شرایط ترخیص شدند و توسط قاضی حسین زاده حکم آنها صادر شد تا به آغوش خانواده بازگردند.

در این بازدید حجت الاسلام روح الله حسین زاده با برخی مددجویان سالمند این مرکز به گفتگو پرداخت و به اتفاق رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی پای صحبت های برخی از خانواده های این سالمندان نیز نشست و در نهایت ۵۶ مددجوی سالمند این مرکز تربیتی، آموزشی و درمانی شرایط ترخیص شان محرز شد.

معاون دادستان تهران همچنین از بخش های مختلف کارآفرینی در مرکز یاورشهر یک بازدید به عمل آورد و از نزدیک موضوع توانمندسازی مددجویان در این مرکز را مورد بررسی قرار داد.

بازدید از یکی از سوله های کارآفرینی در منطقه ۱۵ از دیگر برنامه های حجت الاسلام حسین زاده و عبدالمجید رحمانی به اتفاق معاونین و مدیران سازمان بود. مرکز فوق در تولید پوشاک و کت و شلوار فعالیت دارد و افراد آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب جامعه هدف سازمان در راستای توانمند سازی و ایجاد اشتغال پایدار در این مرکز مشغول به کار هستند.

همچنین حجت الاسلام حسین زاده، عبدالمجید رحمانی، معاونین و روسای ادارات سازمان از مرکز جامع درمانی و بازتوانی مادر و کودک بازدید کردند و بخش های مختلف این مرکز را مورد بررسی قرار دادند. ضمن آنکه مدیر مرکز جامع درمانی و بازتوانی مادر و کودک در گفتگو با معاون دادستان تهران و مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی برخی مشکلات این مرکز را بازگو کرد و دستوراتی نیز پیرامون حل این مسائل صادر شد.

