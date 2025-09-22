دستگاه های متولی موظف به صیانت از اراضی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز هستند

به گزارش ایلنا، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه در جلسه ستاد پیشگیری، ساماندهی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دفاع مقدس و اشاره به موضوع بازگشایی مدارس، با تأکید بر اهمیت ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان تهران و به‌ویژه بخش آفتاب گفت: بخش آفتاب یکی از مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین مناطق روستایی کشور است و همین امر ضرورت توجه بیشتر به ساماندهی و نظارت بر ساخت‌وسازها را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به مصوبات جلسه قبلی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات گذشته مقرر شده بود جلساتی در سطح بخش‌ها با محوریت مسائل مرتبط تشکیل شود. خوشبختانه امروز نیز این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فرماندار تهران تصریح کرد: در حوزه ساخت و ساز، قانون تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کرده است. بنابراین جهاد کشاورزی در زمینه تغییر کاربری اراضی، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مالکیت‌ها، امور آب و محیط زیست هر یک موظف به ایفای نقش قانونی خود هستند. این وظایف را نمی‌توان تنها بر عهده شهرداری یا دهیاری گذاشت. دستگاه متولی باید رأساً اقدام کند و در صورت نیاز از دیگر نهادها کمک بگیرد.

وی با بیان اینکه احکام صادره از کمیسیون‌های ماده ۹۹ باید با جدیت اجرا شوند، افزود: مسئله اصلی این است که احکام تا چه اندازه عملیاتی می‌شوند. این روند باید با گزارش‌های دقیق، مستندات تصویری و نقشه‌ها پیگیری شود تا وضعیت به‌صورت شفاف مشخص باشد.

بشیری در ادامه به مصوبه جدید وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین حریم اشاره کرد و گفت: رعایت مفاد قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها بسیار پر اهمیت است. بنابراین متولیان برابر قانون موظف به صیانت از اراضی خود هستند.

معاون فرماندار تهران با تأکید بر لزوم بازدارندگی در برخورد با تخلفات بیان کرد: برای مقابله مؤثرتر باید جرایم و مجازات‌ها بازدارنده باشند. همان‌طور که در موضوع ایمنی بازارها، مالکان موظف به رعایت تکالیف قانونی شدند، در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز نیز لازم است ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری در نظر گرفته شود تا فرآیند مقابله سریع‌تر و مؤثرتر انجام گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، بشیری در پایان اظهار داشت: ضروری است گزارش‌های مربوط به وضعیت ساخت و سازها به‌صورت طبقه‌بندی شده، همراه با مستندات و تصاویر تهیه و در جلسات بعدی ارائه شود. همچنین لازم است دستگاه‌های اجرایی، بخشداری و شوراها در چارچوب قوانین با هم هماهنگ باشند تا بتوان با جدیت بیشتری با پدیده ساخت‌وساز غیرمجاز مقابله کرد.

