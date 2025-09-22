به گزارش ایلنا، سردار «ضرغام آذین» در تشریح این پرونده اظهار داشت: درپی افزایش وقوع سرقت در یکی از استان‌های شرقی کشور از منازل با شیوه و شگرد تخریب درب‌های ضد سرقت و همچنین ورود به ساختمان از طریق بالا بردن کرکره‌های برقی پارکینگ‌ها و همچنین سرقت از منزل یکی از مقامات این شهر مراتب در دستور کار کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق و پیچیده، هویت اصلی متهمان که از جمله سارقین در حرکت سابقه دار و حرفه‌ای بودند شناسایی و سپس با دستیابی به مکان‌های مرتبط با پاتوق و مخفگاه آن‌ها که حاصل عملیات‌های پنهان شبانه روزی در شهرهای مختلف بود، طی اقداماتی کاملاً غافلگیرانه که قصد ارتکاب سرقت‌های دیگر را داشتند، کلیه اعضای باند به تعداد ۷ نفر شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در این خصوص ۵ دستگاه از انواع خودرو با پلاک‌های جعلی که مورد استفاده سارقین در صحنه‌های مختلف سرقت بودند کشف و توقیف شدند.

وی تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌ها و تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۱۳۰ فقره سرقت وجوه نقد، طلاجات یا انواع اقلام با ارزش با رقمی بالغ بر ۱۳۵۰میلیارد ریال از منازل اعتراف کردند که در این خصوص کلیه مالباختگان شناسایی و صحنه‌های سرقت نیز مورد بازسازی قرار گرفت.

به گزارش پلیس، وی با بیان اینکه به موارد ایمنی اماکن به همان اندازه زیبایی و نما توجه داشته باشید، به شهروندان توصیه کرد: در زمان مسافرت‌های طولانی به صرف داشتن قفل‌های کتابی، کامپیوتری و حفاظ بسنده نکرده و منزل را به فردی مطمئن بسپارید به مجهز کردن منزل به سیتم‌های امنیتی هشدار دهنده در زمان سرقت توجه کرده و از نگهداری وجوه نقد و طلاجات زیاد در منزل و در یک مکان مشخص و ناامن جداً خودداری کنید

