هلالاحمر داروهای تکنسخهاى را به خانه بیماران میرساند
شانه ساز از توزیع داروهای تک نسخه ای در 12 استان خبر داد و گفت: با محوریت جمعیت های هلال احمر استانها در تلاش هستیم تا داروهای تک نسخه ای و کمیاب در محل سکونت به بیماران خاص تحویل داده شود.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ محمدرضا شانه ساز، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با اشاره به چرخه توزیع داروهای تک نسخه ای و هم افزایی بین دستگاهی برای تسهیل این روند، گفت: داروهای تک نسخه ای در همکاری با سازمان غذا و دارو تامین میشوند و از طریق شرکت پخش سها در اختیار داروخانهها قرار میگیرند.
وی افزود: تا پیش از این، توزیع داروهای تک نسخه ای در استانها انجام نمیشد اما پس از هماهنگیهای انجام شده و در همکاری با شرکت های تامین کننده دارو، چندین قلم داروی خاص وارد چرخه توزیع داروهای تکنسخه ای شد.
شانه ساز ادامه داد: 12 استان تا به امروز تحت پوشش توزیع داروهای تک نسخه ای قرار گرفتند و روند ایجاد پوشش سراسری در کل کشور دنبال میشود. همچنین در تلاش هستیم تا با محوریت هلال احمر استانها، داروهای تک نسخه ای در محل سکونت به بیماران خاص تحویل داده شود.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی با بیان این که هلال احمر در تلاش است تا نیاز مراجعه کنندگان در حوزه داروهای خاص را به بهترین شکل برطرف کند، خاطرنشان کرد: از نخستین روز مردادماه تا پایان شهریور، اقلام 625 نسخه مربوط به داروهای تکنسخه ای توسط هلال احمر تامین شده و هیچ بیماری با دست خالی داروخانههای هلال احمر را ترک نکرده است.