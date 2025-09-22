به گزارش ایلنا، جلسه بهره گیری از هوش مصنوعی در ماموریت‌های پلیس به ریاست سردار «قاسم رضایی» جانشین فرمانده کل انتظامی کشور برگزاری شد.

سردار رضایی در جمع‌بندی جلسه با تاکید بر این که باید با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح ها، ابتکارات و نوآوری‌ها و نیز رفع موانع اقدام کنیم، گفت: لحاظ پدافند غیرعامل و دیگر ملاحظات مربوطه بایستی مدنظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که یکی از مولفه‌های اساسی در پدافند غیرعامل رعایت پراکندگی است، عنوان کرد: این مولفه زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که با بروز مشکل نواحی گسترده‌ای درگیر آن نمی‌شوند و تسهیل‌گر مدیریت بحران است.

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به این که طرح بهره گیری از هوش مصنوعی در ماموریت‌های پلیس در راستای ارتقاء خدمات دهی به شهروندان و کاهش هزینه‌های مادی، جانی و ملی است، گفت: بر اساس تدابیر باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی این امر استمرار یابد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی هدفمند و موثر از رویدادها می‌تواند در حوزه استفاده از هوش مصنوعی بسیار موثر باشد چراکه هوش مصنوعی می‌تواند همچون اهرمی برای بهبود عملکرد پلیس محسوب شود.

به گزارش پلیس، سردار رضایی با بیان این که بایستی از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در حوزه هوش مصنوعی استفاده شود، افزود: بررسی و شناسایی نیازمندی ها، دغدغه‌ها و چالش‌ها اولین گام برای بهره مندی از هوش مصنوعی و سرعتی بخشی برای رسیدن به اهداف است.

انتهای پیام/