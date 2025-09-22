خبرگزاری کار ایران
تغییر ساعات فعالیت بازارهای میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در نیمه دوم سال تغییر کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، روابط عمومی سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همزمان با فرا رسیدن نیمه دوم سال ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار تغییر کرد.

بر اساس این اطلاعیه ساعات فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر و عصرها از ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۹ خواهد بود.

همچنین روزهای جمعه و ایام تعطیل نیز فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران از ۸ صبح الی ۱۳ خواهد بود.

