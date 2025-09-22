وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی، تیمی از ماموران در یک اقدام عملیاتی ضربتی، فرد مذکور را به همراه سلاح بکار رفته دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرگرد کوهزادی در ادامه به صاحبان و مدیران تالارها هشدار داد و بیان کرد: طبق قانون، صاحبان تالارها مسئولیت دارند تا اقدامات پیشگیرانه لازم را با اخذ تعهد از صاحبان و برگزارکنندگان مراسم به عمل آورند تا از بروز چنین اتفاقات ناگواری جلوگیری شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان گفت: همچنین به افرادی که در مراسمات مختلف اقدام به تیراندازی می‌کنند، اکیداً توصیه می‌شود از این اقدامات خطرناک پرهیز کنند، چرا که این افراد شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه تیراندازی در مراسمات شادمانی، ضمن ایجاد رعب و وحشت، ممکن است شادی حاصل از مراسم را به غم و اندوه تبدیل کرده و خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به بار آورد، از شهروندان درخواست کرد: در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.