دستگیری عامل تیراندازی در مراسم عروسی خرم‌آباد
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی استان لرستان، از دستگیری فردی در یکی از تالارهای خرم‌آباد خبر داد که حین برگزاری مراسم عروسی با سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی کرده بود.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرگرد "نصیر کوهزادی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی استان در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و پایش مستمر اماکن عمومی، حین سرکشی و بازدید از تالارها، فردی را که در یک مراسم عروسی با یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی به صورت شادمانه می‌کرد، شناسایی نمودند.

وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی، تیمی از ماموران در یک اقدام عملیاتی ضربتی، فرد مذکور را به همراه سلاح بکار رفته دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرگرد کوهزادی در ادامه به صاحبان و مدیران تالارها هشدار داد و بیان کرد: طبق قانون، صاحبان تالارها مسئولیت دارند تا اقدامات پیشگیرانه لازم را با اخذ تعهد از صاحبان و برگزارکنندگان مراسم به عمل آورند تا از بروز چنین اتفاقات ناگواری جلوگیری شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان گفت: همچنین به افرادی که در مراسمات مختلف اقدام به تیراندازی می‌کنند، اکیداً توصیه می‌شود از این اقدامات خطرناک پرهیز کنند، چرا که این افراد شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه تیراندازی در مراسمات شادمانی، ضمن ایجاد رعب و وحشت، ممکن است شادی حاصل از مراسم را به غم و اندوه تبدیل کرده و خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به بار آورد، از شهروندان درخواست کرد: در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

