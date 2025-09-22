عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه منجر به فوت ۲ نفر شد

وی افزود: این تریلر به علت عدم توانایی در کنترل و مهار وسیله نقلیه، با دیواره کوه برخورد کرده و دچار حریق شد. متأسفانه در این حادثه دلخراش، راننده و سرنشین خودرو به علت شدت سوختگی، جان خود را از دست دادند.

سرهنگ نادری با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به رانندگان خودروهای سنگین و عبوری توصیه کرد: همواره از سلامت فنی خودروهای خود اطمینان حاصل کرده و با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد نمایند.