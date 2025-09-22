خبرگزاری کار ایران
زنگ شکوفه‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه ابن‌سینا منطقه ۸ شهر تهران نواخته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مراسم جشن شکوفه‌ها صبح امروز، دوشنبه سی و یکم شهریور ماه با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و والدین آنان در دبستان پسرانه ابن‌سینا منطقه ۸ تهران برگزار شد. 

زنگ شکوفه‌ها هر سال پیش از بازگشایی رسمی مدارس در سراسر کشور نواخته می‌شود و ویژه دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی است.

 

