به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مراسم جشن شکوفه‌ها صبح امروز، دوشنبه سی و یکم شهریور ماه با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و والدین آنان در دبستان پسرانه ابن‌سینا منطقه ۸ تهران برگزار شد.

زنگ شکوفه‌ها هر سال پیش از بازگشایی رسمی مدارس در سراسر کشور نواخته می‌شود و ویژه دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی است.

انتهای پیام/