ورود دستگاه قضایی به تخلفات بازار تجهیزات پزشکی
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: همکاری سازمان بازرسی کل کشور موجب شده بسیاری از تخلفات حوزه تجهیزات پزشکی پیش از وقوع، شناسایی و مدیریت شود.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی علاالدین، با اشاره به اهمیت نظارت در فرایندهای تجهیزات پزشکی، افزود: سازمان غذا و دارو به طور مستمر با نهادهای نظارتی در ارتباط است و هر پروندهای که نیاز به بررسی دقیقتر داشته باشد با هماهنگی سازمان بازرسی پیگیری میشود.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو گفت: قوه قضائیه در تعامل با دولت و مجلس، طی سال گذشته تمهیداتی را برای کاهش وقوع جرم و تخلف در این حوزه مصوب کرد و سازمان غذا و دارو نیز با بازبینی فرایندها تلاش میکند بستر تخلفات به حداقل برسد.