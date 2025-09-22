خبرگزاری کار ایران
ورود دستگاه قضایی به تخلفات بازار تجهیزات پزشکی

کد خبر : 1689556
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: همکاری سازمان بازرسی کل کشور موجب شده بسیاری از تخلفات حوزه تجهیزات پزشکی پیش از وقوع، شناسایی و مدیریت شود.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی علاالدین، با اشاره به اهمیت نظارت در فرایندهای تجهیزات پزشکی، افزود: سازمان غذا و دارو به طور مستمر با نهادهای نظارتی در ارتباط است و هر پرونده‌ای که نیاز به بررسی دقیق‌تر داشته باشد با هماهنگی سازمان بازرسی پیگیری می‌شود. 

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو گفت: قوه قضائیه در تعامل با دولت و مجلس، طی سال گذشته تمهیداتی را برای کاهش وقوع جرم و تخلف در این حوزه مصوب کرد و سازمان غذا و دارو نیز با بازبینی فرایندها تلاش می‌کند بستر تخلفات به حداقل برسد.

 

