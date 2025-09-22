ورود دستگاه قضایی به تخلفات بازار تجهیزات پزشکی

به گزارش ایلنا، محمدمهدی علاالدین، با اشاره به اهمیت نظارت در فرایندهای تجهیزات پزشکی، افزود: سازمان غذا و دارو به طور مستمر با نهادهای نظارتی در ارتباط است و هر پرونده‌ای که نیاز به بررسی دقیق‌تر داشته باشد با هماهنگی سازمان بازرسی پیگیری می‌شود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو گفت: قوه قضائیه در تعامل با دولت و مجلس، طی سال گذشته تمهیداتی را برای کاهش وقوع جرم و تخلف در این حوزه مصوب کرد و سازمان غذا و دارو نیز با بازبینی فرایندها تلاش می‌کند بستر تخلفات به حداقل برسد.

