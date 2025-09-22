رئیس و اعضای «کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت» منصوب شدند

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در احکامی آیت الله دکتر لطف الله دژاکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، دکتر محمد روشن عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر علوم، زینب نصیری ماهینی مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، دکتر سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر علیرضا پارساپور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر سیدعلی انجو عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، دکتر فاطمه بهمنی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر عباس عباس زاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر فریدون نوحی رییس انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی را به عنوان اعضای شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:

آیت الله جناب آقای دکتر لطف الله دژاکام نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز

با سلام واحترام؛ کمیته ملی اخلاق بالینی، مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در مورد مسایل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته اخلاق بالینی دانشگاهها و بیمارستانها و تدوین راهنماها و دستورالعملهای مرتبط با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی این وزارت می باشد. تلاش در راستای اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه ای در محیط های ارایه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی ترویجی مشاوره ای و نیز برخوردهای مناسب با سوء رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می شوند. بر این اساس و به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق بالینی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان متخصص فقه پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقا استانداردهای اخلاقی در عرضه های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.

جناب آقای دکتر محمد روشن عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

سرکار خانم زینب نصیری ماهینی مشاور محترم اینجانب در امور اجتماعی

جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر علیرضا پارساپور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران جناب آقای دکتر سیدعلی انجو، عضو عضو محجترم هیات علمی دانشگاه شاهد سرکار خانم دکتر فاطمه بهمنی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

جناب آقای دکتر عباس عباس زاده عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر فرسدون نوحی رییس محترم انستیتور آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

دکتر محمدرضا ظفرقندی