خبرگزاری کار ایران
سفر معاون رئیس جمهور به چین برای حضور در کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره

سفر معاون رئیس جمهور به چین برای حضور در کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره
مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست از سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به چین در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدمهدی حسینی مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست درباره جزئیات سفر شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به چین گفت: پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره در روزهای ‌۲۲-۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴در چین برگزار می‌شود. 
 
وی افزود: این کنگره هر ده سال یک بار برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این نشست، یکپارچه‌سازی اولویت‌ها، تقویت همکاری‌ها و باز تعریف یک اقدام جهانی برای آینده است. موضوعات این نشست، بر نقش ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در دستیابی به پایداری جهانی تمرکز خواهد داشت و چالش‌های این موضوع با چارچوب‌های توافق شده بین‌المللی مانند چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ – مونترال و توافقنامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی هماهنگ خواهد شد. 

مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها تصریح کرد: شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه هیئت اعزامی خود، با دعوت مقامات یونسکو در این کنگره شرکت خواهند کرد. انصاری علاوه بر سخنرانی در نشست سطح عالی کنگره، با  وزرا و مقامات عالی شرکت کننده در این کنگره دیدارهای دوحانبه خواهد داشت. همچنین در حاشیه این نشست از زیرساخت‌های انرژی‌های نو، مدیریت پسماند و زیر ساخت‌های اقتصاد سبز کشور چین بازدید خواهند کرد.  

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حسینی تصریح کرد: ایران نیز در زمره کشورهای پیشرو در ایجاد مدل ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در چهارچوب همکاری و مشارکت کلیه ذی‌نفعان و گروه‌های دست‌اندرکار برای مدیریت و توسعه پایدار منابع زیستی در دنیا به شمار می‌رود و ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره شامل ۳ سایت تالابی، ۲ سایت دریایی- ساحلی، ۲ سایت بیابانی و کویری و ۶ سایت کوهستانی را در  یونسکو  به ثبت رسانده است.

 

