سفر معاون رئیس جمهور به چین برای حضور در کنگره جهانی ذخیرهگاه زیستکره
مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست از سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به چین در پنجمین کنگره جهانی ذخیرهگاه زیستکره خبر داد.
مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استانها تصریح کرد: شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه هیئت اعزامی خود، با دعوت مقامات یونسکو در این کنگره شرکت خواهند کرد. انصاری علاوه بر سخنرانی در نشست سطح عالی کنگره، با وزرا و مقامات عالی شرکت کننده در این کنگره دیدارهای دوحانبه خواهد داشت. همچنین در حاشیه این نشست از زیرساختهای انرژیهای نو، مدیریت پسماند و زیر ساختهای اقتصاد سبز کشور چین بازدید خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حسینی تصریح کرد: ایران نیز در زمره کشورهای پیشرو در ایجاد مدل ذخیرهگاههای زیستکره در چهارچوب همکاری و مشارکت کلیه ذینفعان و گروههای دستاندرکار برای مدیریت و توسعه پایدار منابع زیستی در دنیا به شمار میرود و ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره شامل ۳ سایت تالابی، ۲ سایت دریایی- ساحلی، ۲ سایت بیابانی و کویری و ۶ سایت کوهستانی را در یونسکو به ثبت رسانده است.