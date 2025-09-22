به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به وقوع حادثه‌ای دلخراش در محور عجب‌شیر به آذرشهر، گفت: در ساعت ۰۱:۲۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۳۱ شهریورماه، یک دستگاه کامیون بنز که در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بود، به دلیل سرعت غیرمجاز وعدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در جاده بارانی و لغزنده، از مسیر اصلی منحرف و به صورت عمود بر سطح جاده متوقف شد.

وی افزود: پس از این حادثه، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که پشت سر کامیون در حرکت بود، از قسمت جلو با پهلوی چپ کامیون برخورد کرد. در ادامه، یک دستگاه کامیون دیگر (کاویان) به علت‌عدم توجه کافی به جلو و محدودیت دید ناشی از تاریکی شب و شرایط جوی بارانی، با قسمت عقب سواری پژو ۴۰۵ برخورد نمود که منجر به فشرده شدن پژو میان ۲ کامیون شد.

سرهنگ خانپور با اشاره به تلفات و مصدومان این حادثه گفت: متأسفانه در این سانحه، ۳ نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ در محل جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که توسط اورژانس به بیمارستان شهید مدنی آذرشهر منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا ضمن تأکید بر رعایت دقیق سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جوی، از رانندگان خواست همواره فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی را رعایت کرده و در جاده‌های بارانی و لغزنده با احتیاط کامل حرکت کنند تا از وقوع چنین حوادث دلخراش جلوگیری شود.

به گفته سرهنگ خانپور علت اصلی این حادثه توسط کارشنان پلیس راه در دست بررسی است.

