رئیس سازمان پژوهش مطرح کرد:
محیط زیست، بستری غنی و زنده برای تربیت و یادگیری دانشآموزان
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در آیین اختتامیه اولین دوره رویداد علمی-آموزشی کتاب انسان و محیط زیست به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت جایگاه این درس در نظام آموزشی کشور تأکید کرد و محیط زیست را ظرفیتی منحصربهفرد برای یادگیری دانشآموزان در حوزههای گوناگون دانست.
اهمیت توجه به مسئله محیط زیست
لطیفی در این آیین، گفت: محیط زیست تنها یک موضوع علمی نیست، بلکه بستری واقعی و ملموس برای آموزش و تربیت دانشآموزان در ابعاد مختلف زندگی است.
همکاری بینبخشی موفق در حوزه آموزش محیط زیست
وی ضمن قدردانی از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت آموزشوپرورش اظهار داشت: از تدوین کتاب انسان و محیط زیست تا برگزاری این رویداد، شاهد نمونهای موفق از یک تعامل حرفهای و بین دستگاهی بودهایم که امیدواریم الگویی برای سایر موضوعات ملی مرتبط نیز باشد.
محیط زیست؛ فرصت تربیتی در همه ساحتها
عضو شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش با اشاره به ظرفیتهای تربیتی کتاب انسان و محیط زیست تصریح کرد: این حوزه میتواند در تقویت علمی و فناورانه، تربیت اعتقادی و اخلاقی، آموزش اجتماعی و سیاسی، پرورش هنری و حتی فهم اقتصادی نقشآفرین باشد. محیط زیست یک موضوع زنده است که دانشآموزان با آن در ارتباط مستقیم هستند و این ویژگی، فرصت یادگیری عمیق و کاربردی را فراهم میکند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان از همه معلمان، دانشآموزان و دستاندرکاران این رویداد قدردانی کرده و بر ضرورت ادامه چنین ابتکاراتی برای ارتقای جایگاه درس انسان و محیط زیست در مدارس کشور تأکید کرد.