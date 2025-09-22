در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
۲۳۹ خانوار جنگزده هنوز در هتل هستند/ هیچکسی نباید به زور از هتل خارج شود
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت بازسازی خانههای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه، توضیحاتی ارائه کرد.
«علی نصیری» رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بازسازی خانههای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: بر اساس آخرین آمار، تا تاریخ ۲۹ شهریور ماه، از مجموع ۸۵۲۰ واحد، ۹۸ درصد یعنی ۸۳۵۹ واحد تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: برای ۵۲۸۰ واحد تعمیرات جزئی کاملاً انجام شده است، همچنین از ۲۵۳۶ واحد با تعمیرات متوسط، با ۹۸ درصد پیشرفت کار آنها آغاز شده است. از طرفی از مجموع پنج ساختمان نیازمند مقاومسازی با ۶۷ واحد، چهار ساختمان و ۵۹ واحد، کار آنها آغاز شده است.
وی ادامه داد: در بخش تخریب و نوسازی، از مجموع ۶۳۷ واحد و ۱۲۴ ساختمان، ۸۶ درصد تعیین تکلیف شده است. همچنین ۹۲ درصد کسانی که باید برای آنها خانه اجاره میشد، اجاره شده است و ۸ درصد باقیمانده عمدتاً موارد خاص هستند.
وی درباره آمار موارد اسکان در هتلها، گفت: از ۴۹۴ خانوار ساکن در هتل ها، تقریباً میتوان گفت بیش از نیمی از آنها خارج شدهاند. اکنون ۲۳۹ خانوار در هتل حضور دارند و ۲۵۵ خانوار خارج شدهاند و تعیین تکلیف شده اند. خوشبختانه روند نزولی است و امیدواریم تا پایان هفته تعداد بیشتری خارج شوند.
نصیری تاکید کرد: شهرداری تهران تا روزی که فردی در هتل حضور دارد، هزینه اقامت او را پرداخت میکند. هیچکس به زور از هتل خارج نشده است. کسانی که تعیین تکلیف شدهاند و خانه اجارهای برایشان فراهم شده، طبیعتاً فرصت منطقی برای اسبابکشی هم داده میشود. هزینه اسبابکشی و هزینه ثبت بنگاه نیز بر عهده شهرداری است. حتی هزینه خرید اجناس از فروشگاه شهروند، حدود ۲۵۰ میلیون تومان یا مبالغ کمتر، نیز توسط شهرداری پرداخت شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بعضی مواقع توضیحات ناقص منتقل میشود. شما بهعنوان اصحاب رسانه و نماینده جامعه اگر موردی بود، به ما اطلاع دهید تا پیگیری شود. اگر تخلفی رخ دهد، قطعاً رسیدگی میکنیم. شهردار تهران بارها دستور دادهاند که هیچکس نباید به زور از هتل خارج شود. تا روزی که فرد در هتل حضور دارد، مهمان ماست و صبحانه، ناهار، شام و میانوعده در اختیارش قرار میگیرد.