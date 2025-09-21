خبرگزاری کار ایران
توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان کم‌برخوردار

سید امیرحسین مدنی از توزیع بسته‌های نوشت‌افزار در میان دانش آموزان مناطق محروم و اجرای یک ایده جدید برای حمایت آموزشی از معلمان مناطق عشایری و روستایی خبر داد.

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت در آستانه سال جدید تحصیلی گفت: توزیع ٢۵٠ هزار بسته نوشت افزار و ١٠ هزار کیف تخصصی معلمانه با همکاری گروه‌های جهادی و مردمی در مناطق محروم آغاز شده است.

مدنی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از اول شهریور تا نیمه مهر ماه ٢۵٠ هزار بسته نوشت‌افزار با سهم ۶٠ درصدی برای مقطع ابتدایی و ۴٠ درصدی برای مقطع متوسطه میان دانش‌آموزان در مناطق محروم کشور توزیع می‌شود.

مدیرعامل بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به محتوای موجود در بسته‌ها خاطرنشان کرد: در این بسته‌ها برای مقطع ابتدایی اقلامی نظیر کیف، جامدادی، خط‌کش، مدادرنگی، مداد، پاک‌کن، تراش، دفتر نقاشی و دفتر مشق و برای مقطع متوسطه اقلامی از قبیل کیف، جامدادی، خط‌کش، خودکار و دفتر قرار داده شده است.

وی افزود: ارزش ریالی ٢۵٠ هزار بسته نوشت‌افزار ١٠۰ میلیارد تومان است.

مدنی از ابتکار بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام در طراحی کیف تخصصی معلمانه با هدف تدریس خلاق، مفهومی و هویت محور به دانش‌آموزان روستایی و عشایری خبر داد و گفت: طرح کیف تخصصی معلمانه به دلیل کاهش کیفیت تدریس و عمق یادگیری دانش آموزان، کمبود ابزار و استانداردهای آموزشی و مشغله بالای معلمان روستایی و عشایری در تدریس به چندپایه اجرا شد.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اقلام و محتوای آموزشی موجود در بسته‌های معلمانه اعلام کرد: ذره‌بین، دماسنج، ساعت آموزشی، کوییزنر، موب‌اسکوپ، مکعب آموزشی و چرتکه برخی از اقلامی است که در کیف‌های معلمانه قرار دارد؛ همچنین طرح درس‌های نمونه، محتوای ویدیویی، روش‌های استفاده ترکیبی از ابزارهای ساده مثل قیچی، چسب و کاغذ رنگی و ایده‌هایی برای تقویت خلاقیت معلم‌ها نیز در این کیف‌ها موجود است.

وی گفت: با حضور ۵۰۰ معلم نمونه در سامانه معلمانه و همراهی ۲۳ هزار معلم بومی، پشتیبانی از دانش‌آموزان مناطق محروم ادامه خواهد داشت.

