امکان فعالیت سکوهای برخط دارورسان صرفا در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت

به گزارش ایلنا، جعفر قائم پناه در نشست بررسی وضعیت سکوهای برخط دارورسان به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، تاکید کرد: حوزه سلامت به جهت حساسیت و ارتباط با جان مردم، قابل واگذاری به فرایندهای بازار آزاد نیست و رئیس جمهور نیز همواره بر ضرورت حکمرانی سلامت و نقش آفرینی دولت در نظام سلامت تأکید داشته اند.

وی افزود: نقش نظارتی وزارت بهداشت در همه ابعاد توزیع دارو تخطی ناپذیر است و مقررات ایجاد سکوهای برخط دارورسان باید به نحوی تنظیم گردد که تمام فرایند احراز شرایط و اهلیت سکوها، تعرفه‌گذاری و قیمت گذاری، ضوابط حمل دارو و نظارت بر عملکرد سکوها توسط این وزارتخانه انجام شود.

به گزارش وبدا، قائم پناه خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، داشبورد مدیریتی برای نظارت بر فرایند توزیع برخط دارو را ایجاد و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا در صورت تخلف احتمالی سکوهای برخط، برخورد با متخلف با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی از جمله قوه قضائیه انجام شود.

