به گزارش ایلنا، در جریان این سفر، پایگاه‌های اورژانس بخ و گاریزات و ندوشن با مشارکت خیرین و اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان افتتاح شد. همچنین پروژه‌های در حال ساخت پایگاه شهیدیه میبد و کمربند غربی میبد مورد بازدید قرار گرفت.

در ادامه، مرکز آمبولانس خصوصی «سینا سلامت» میبد با سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد تومانی و دو دستگاه آمبولانس، به بهره‌برداری رسید و زمینه اشتغال مستقیم ۱۸ نفر را فراهم کرد.

جعفر میعادفر، رییس اورژانس کشور با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه خدمات، از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه آمبولانس‌های خصوصی برای حمایت از این حوزه خبر داد و گفت: ۳۴۰۰ پایگاه اورژانس در کشور فعال است که سالانه ۶ میلیون مأموریت انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه ۳ هزار دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد، از ورود ۷۰۰ دستگاه جدید تا پایان سال و خرید ۱۵۰۰ دستگاه دیگر از محل قرارداد با سازمان جهانی بهداشت خبر داد.

میعادفر همچنین با هشدار درباره آمار بالای مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی (۲۰ هزار فوتی و ۸۰۰ هزار مصدوم سالانه)، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها پیش از وقوع حوادث تأکید کرد.

به گزارش وبدا، در پایان او در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یزد و آیین بزرگداشت پنجاهمین سالروز اورژانس پیش‌بیمارستانی در استان شرکت کرد.

