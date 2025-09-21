کاظمی خطاب به دانشآموزان؛
موفقیتتان به میزان ارتباط با خدا بستگی دارد
وزیر آمورزش پرروش در جشن جوانهها خطاب به دانشآموزان گفت: بخش کوچکی از موفقیت به استعداد مربوط است.اینکه چقدر موفق میشوید به این مربوط است که چقدر تلاش میکنید میزان موفقیت شما بسته به میزان ارتباط شما با خداست.
به گزارش ایلنا، وزیر آموزش و پرورش در جشن جوانهها (آغاز سال تحصیلی پایه هفتم) در مدرسه حضرت فاطمه زهرا منطقه ۱۵ تهران گفت: جشن جوانهها به این علت برگزار میشود که دانش آموزان وارد دوره جدید و حساسی از زندگی تحصیلی و شغلی میشوند.
کاظمی افزود: ویژگیهای این دوره بسیار متفاوت از دوره تحصیلی قبلی است، مدرسه متفاوت است و با معلمان متفاوتی ارتباط دارید. انتظارات متفاوتی از شما دانش آموزان در فضای جامعه دارند. شما بزرگ شدید و جامعه از شما انتظارات بسیار زیادی دارد. در مقابل تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه خانواده و محله و کشور خودتان باید حساس و آگاه باشید، بصیرت داشته باشید.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: باید قدر خود را بدانیم و از ایران جانمان با قلم و سخن خود دفاع کنیم.
وی گفت: امسال در شرایطی سال جدید را آغاز میکنیم که با سالهای قبل متفاوت است. در چند ماه گذشته جمهوری اسلامی توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار مورد حمله قرار گرفت. تقابل اسلام و کفر و حق و باطل هنوز ادامه دارد و دشمن هم دائماً به دنبال تضعیف کشور است. اما ایران اسلامی نشان داد با قدرت در برابر هر تهاجمی میایستد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما میراثدار خون هزاران شهید ترور هستیم گفت: امروز در حالی مدرسه را آغاز میکنیم که وحشیگری بینظیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و غزه به اوج خود رسیده است.
وی گفت: در جهان اتفاقات متفاوتی رقم میخورد و باید آماده باشید از وطن و ایران جان با تمام وجود با قلم، سخن و بیان در همه عرصهها دفاع کنیم.
کاظمی با اشاره به اولویت دهی به مسائل تعلیم و تربیت توسط دولت و آقای پزشکیان گفت: دیروز در خدمت رئیس جمهور از المپیادیها تجلیل کردیم. تجلی توانمندی دانش آموزان ایرانی در سطح جهان گسترده است. دانش آموز ایرانی نباید خود را دست کم بگیرد. مهمترین کار شما دانش آموزان تحصیل و ارتقای توانمندی ایران اسلامی است.
وی افزود: مهمترین کار دانش آموزان تحصیل است و تلاش برای ارتقاء توانمندیهای کشور است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: حساسترین دوره تحصیلی دوره متوسطه اول است، این دوره مسیر شغلی آینده دانش آموزان را تعیین میکند در این دوره دانش آموز استعداد خود را شناسایی و علائق خود را کشف میکند و زندگی آینده خود را میسازید.
کاظمی افزود: به لحاظ شرایط سنی که دانش آموزان این مقطع هستند، موانع بسیار زیادی در مقابل شما قرار دارد، وسوسههای شیطانی فراوانی برای جلوگیری از رشد و خوب و مفید بودن شما در مسیر شما قرار دارد. در مدرسه، کلاس، خانه، کوچه و خیابان موانعی وجود دارد که ممکن است جلوی حرکت شما دانش آموزان را بگیرد، خیلی از خودتان مراقبت کنید.
وزیر آموزش و پرورش در توصیهای به پدر و مادران دانش آموزان نیز گفت: به شدت مراقب بچهها باشید و به آنها در پیشبرد کارها کمک کنند. در ادامه مسیر معلمان و مشاوران نیز میتوانند کمک شایانی به دانش آموزان کنند.
وی خطاب به دانش آموزان پایه هفتمی گفت: سنگ بنای شکلگیری شخصیت علمی و آینده شغلی شما در همین امسال رقم میخورد. شما باید با انتخابهای مناسب انتخاب رشته و انتخاب مسیر زندگی را به خوبی داشته باشید.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بخش کوچکی از موفقیت به استعداد مربوط است. اصلی به کوشش و تلاش شما برمیگردد اینکه چقدر موفق میشوید به این مربوط است که چقدر تلاش میکنید میزان موفقیت شما بسته به میزان ارتباط شما با خداست.
یادآوری می شود ؛ در سال جدید تحصیلی حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در پایه هفتم تحصیل میکنند.