پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی، قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی کرواسی را تبریک گفت و «از تلاشها و رفتار پهلوانانه ملیپوشان» تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان، در پیامی قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی کرواسی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «نامآوران تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی کرواسی موفقیتی بزرگ بهدست آوردند. این قهرمانی زودهنگام را به تمام ملیپوشان، اعضای کادر فنی و مدیریتی تیم تبریک میگویم. شادی مردم در کنار رفتار قهرمانانه و پهلوانانه دلاورمردان که عِرق به پرچم ملی و وطن را معنادار کردند، شایسته تقدیر و احترام است. امید که همواره افتخارآفرین و سرافراز برای ملت بزرگ ایران باشید.»