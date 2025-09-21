حذف بخاری در مدارس پایتخت/ طراحی فضای پارک سرویس مدارس در حیاط مدرسه

«سعید بشیری» معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی مدارس تهران توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و سیاست‌گذاری ویژه‌ای که با نظر استاندار و فرماندار محترم انجام شده است، بحث مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در خصوص اعتبارات سالیانه اختصاص‌یافته به مدارس و فضاهای آموزشی مقرر شد بخشی از این اعتبارات به صورت مستقل به موضوع ایمن‌سازی مدارس اختصاص یابد. در جلساتی که برگزار شد، نمایندگان آموزش و پرورش تهران، مرکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها حضور داشتند و بنا شد سرفصل اعتباری خاصی برای این موضوع تعریف شود.

او بیان کرد: بدین ترتیب، در حوزه گرمایشی دیگر از بخاری در مدارس تهران استفاده نمی‌شود که این تغییر، اهمیت بالایی دارد. سیاست‌گذاری‌های انجام شده، موجب شده است که ایمنی و شرایط بهینه گرمایشی در مدارس تأمین شود.

بشیری در مورد نقشه‌های تیپ مدارس گفت: این نقشه‌ها برای ساخت مدارس از این پس با اصلاحاتی ارائه می‌شوند. به نوعی که در نقشه‌ها دسترسی‌های ایمن دیده شود. همچنین فضای مناسب برای پارک سرویس‌های مدارس در داخل خود مدرسه دیده شده است که قبلا این امکان وجود نداشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران ادامه داد: به واسطه طراحی فضای پارک سرویس مدرسه دیگر این سرویس‌ها در خیابان پارک نمی‌کنند که هم به لحاظ ایمنی برای دانش آموزان مشکل داشته باشد و هم مشکل ترافیکی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، آیین‌نامه‌های مقررات ملی ساختمان از جمله نسخه‌های جدید آیین‌نامه ۲۸۰۰، در ساخت مدارس جدید رعایت می‌شوند. همچنین رعایت اصول HSE در ایمنی مدارس لحاظ می‌شود. خوشبختانه مدارسی که تاکنون جدید احداث شده‌اند، این استانداردها را رعایت کرده‌اند.

بشیری متذکر شد: برای مدارس قدیمی و با قدمت بالا، این مشکلات ایمنی وجود دارد که بر اساس سرفصل اعتباری مصوب، مقاوم‌سازی این مدارس در اولویت قرار گرفته است.

او گفت: در تهران بالغ بر ۴ هزار مدرسه وجود دارد که پوشش مقاوم‌سازی در آن‌ها در حال انجام است. در مدارس دولتی، این مقاوم‌سازی بر اساس اعتبارات مصوب اجرا می‌شود و در تلاش هستیم در تمامی مدارس دولتی این اتفاق صورت بگیرد.

بشیری خاطرنشان کرد: در مدارس غیردولتی نیز با هماهنگی خیرین مدرسه‌ساز و نهادهای خصوصی، مقرر شده است که چک‌لیست ایمنی ساخت از سازمان نوسازی مدارس دریافت شود و تأییدیه‌های لازم از سازمان آتش‌نشانی اخذ شود تا اقدامات اجرایی آن انجام شود.

