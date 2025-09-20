استنشاق گازهای اسیدی جان یک کارگر را گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: مسمومیت ناشی از ترکیبات شیمیایی در یک شرکت صنعتی یک نفر را به کام مرگ کشید و 6 نفر را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "مهدیخانی" با اعلام این خبر اظهار داشت: روز پنجشنبه حوالی ساعت 1400 وقوع حادثه منجر به فوت واحد گشت کلانتری 14 الهیه را به شهرک صنعتی علی آباد کشاند.
وی افزود: با حضور گشت در محل گزارش فوت کارگری 38 ساله بر اثر خفگی ناشی از استنشاق گازهای اسیدی به مرکز مخابره گردید.
سرهنگ مهدیخانی تصریح کرد: در این خصوص 6 کارگر دیگر نیز که در تلاش و امدادرسانی به متوفی بودند متاسفانه دچار مسمومیت ناشی از این گازها شده و جهت مداوا روانه بیمارستان شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: با هماهنگی صورت گرفته، جسد متوفی برای احراز علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل گردید.