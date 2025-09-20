خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استنشاق گازهای اسیدی جان یک کارگر را گرفت

استنشاق گازهای اسیدی جان یک کارگر را گرفت
کد خبر : 1688502
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: مسمومیت ناشی از ترکیبات شیمیایی در یک شرکت صنعتی یک نفر را به کام مرگ کشید و 6 نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش  ایلنا از  خبرگزاری پلیس، سرهنگ "مهدیخانی" با اعلام این خبر اظهار داشت: روز پنجشنبه حوالی ساعت 1400 وقوع حادثه منجر به فوت واحد گشت کلانتری 14 الهیه را به شهرک صنعتی علی آباد کشاند.

وی افزود: با حضور گشت در محل گزارش فوت کارگری 38 ساله بر اثر خفگی ناشی از استنشاق گازهای اسیدی به مرکز مخابره گردید.

سرهنگ مهدیخانی تصریح کرد: در این خصوص 6 کارگر دیگر نیز که در تلاش و امدادرسانی به متوفی بودند متاسفانه دچار مسمومیت ناشی از این گازها شده و جهت مداوا روانه بیمارستان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: با هماهنگی صورت گرفته، جسد متوفی برای احراز علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی