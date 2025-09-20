واریز اعتبار کالابرگ دهکهای ۴ تا ۷ از امروز
اعتبار مرحله چهارم کالابرگ امروز (۲۹ شهریورماه) برای دهکهای درآمدی ۴ تا ۷ واریز شد.
به گزارش ایلنا، چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک جهت خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار از ۱۹ شهریورماه آغاز شد و به این ترتیب حساب سرپرستان خانوار دهکهای اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شده است.
در گام دوم از این مرحله، یعنی از امروز (۲۹ شهریورماه)، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهکهای درآمدی ۴ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز میشود که به طور کلی، اعتبار این مرحله تا پایان آبانماه است و مشمولان تا پایان آبانماه فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.