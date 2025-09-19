کسب افتخاری بین‌المللی برای مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پروفسور فرهاد شهرام، از اساتید برجسته مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بیست و هفتمین کنگره آسیا-اقیانوسیه روماتولوژی (APLAR) که در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار شد، جایزه Master Award آپلار را به دست آورد. این جایزه معتبر، به پیشکسوتان برجسته روماتولوژی از منطقه آسیا-اقیانوسیه اهدا می‌شود و نشان‌دهنده دستاوردهای علمی و پژوهشی برجسته او در حوزه روماتولوژی است.