کسب افتخاری بین‌المللی برای مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پروفسور فرهاد شهرام، از اساتید برجسته مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بیست و هفتمین کنگره آسیا-اقیانوسیه روماتولوژی (APLAR) که در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار شد، جایزه Master Award آپلار را به دست آورد. این جایزه معتبر، به پیشکسوتان برجسته روماتولوژی از منطقه آسیا-اقیانوسیه اهدا می‌شود و نشان‌دهنده دستاوردهای علمی و پژوهشی برجسته او در حوزه روماتولوژی است.

به گزارش  ایلنا از روابط عمومی مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پروفسور شهرام با سابقه‌ای درخشان در آموزش و پژوهش‌های روماتولوژی، به عنوان یکی از اساتید پیشرو در منطقه انتخاب شد.

این جایزه در سال‌های گذشته به چهره‌های برجسته‌ای همچون پروفسور فریدون دواچی، پروفسور محمود اکبریان و پروفسور عبدالهادی ناجی اهدا شده است.

