افزوده شدن دو دانشگاه به جمع دانشگاههای سطح یک
چهل و یکمین اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور، در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تغییر نگرش دولت اخیر نسبت به همکاری با دانشگاهها، گفت:«دولتهای گذشته یا علاقهای به همکاری با دانشگاهها نداشتند و یا طرحهای واگذار شده اجرایی نمیشد، اما اکنون رئیسجمهور با اشتیاق به دنبال همکاری دولت با دانشگاههاست و گزارش عملکرد هفتگی از طریق وزیر علوم به ایشان ارائه میشود.»
وی با بیان اینکه دولت حاضر، هم علاقه و باور دارد و هم نتیجه میخواهد، از دانشگاهها خواست تا با تقسیم مأموریتها و پذیرش محوریت حل مسائل در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی، مشارکت جدیتری در اداره امور کشور داشته باشند.
رئیس دانشگاه تهران به تشکیل «شورای همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت بحران آب» به عنوان نمونهای از این همکاری اشاره کرد که با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه تشکیل شده و مقرر است ظرف دو ماه گزارش خود را ارائه دهد.
تأکید بر خودگردانی مالی و اختیارات بیشتر دانشگاهها
رئیس دانشگاه تهران در ادامه به موضوع خودگردانی دانشگاهها پرداخت و گفت: «دانشگاهها به دولت وابسته هستند و اختیارات مالی و تصمیمگیری لازم را ندارند. دولت یا باید منابع مالی کافی در اختیار دانشگاهها قرار دهد یا اختیار کامل مالی و آموزشی را به آنها واگذار کند.»
وی با اشاره به وجود صدها رشته دانشگاهی غیرضروری، گفت: «در صورت داشتن اختیار، میتوانیم این رشتهها را حذف کنیم و به سمت تقاضای واقعی جامعه حرکت کنیم.»
امید با اشاره به الگوی دانشگاههای بزرگ جهان مانند هاروارد، امآیتی، آکسفورد و استنفورد گفت: «حتی دانشگاههای منطقه مانند ملک سعود و دانشگاه بیروت، از منابع مالی بیشتر و حق تصمیمگیری برخوردارند و دولتها به آنها کمک میکنند. به همین دلیل نیز دانشگاههای منطقه روند صعودی پرزنگتری در سالهای اخیر داشتهاند.»
وی با بیان اینکه ۷۰٪ منابع دانشگاه تهران از دولت و ۳۰٪ از درآمدهای خود دانشگاه تأمین میشود، گفت: «هدفگذاری ما این است که سهم درآمدهای خود دانشگاه به ۷۰٪ برسد و تنها ۳۰٪ از دولت کمک بگیریم.»
امید در پایان تأکید کرد: «اگر بتوانیم دانشگاه را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب برسانیم و به سمت خودگردانی حرکت کنیم، دانشگاه بسیار موفق خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»
وزیر علوم: مطالباتی که از دانشگاهها شروع شود، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد
سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نیز در این اجلاس تأکید کرد: «مطالبات وقتی از دانشگاهها شروع شود، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؛ چرا که همه برنامهها برای دانشگاه است و این دانشگاهها هستند که رتبه میگیرند.»
وی با اشاره به جایگاه ویژه ۱۵ دانشگاه پیشرو کشور، افزود: «۱۵ دانشگاه کشور در خط مقدم هستند و انتظار بیشتری از آنها وجود دارد. امیدوارم جلسات این ۱۵ دانشگاه به صورت پی در پی برگزار شود و نه تنها به تبادل نظر، بلکه به اجرا، اقدام و پیگیری عملی منجر شود.»
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش اولویتهای آغازین وزارت متبوعش را برشمرد و گفت: «از آغاز شروع کار، دو مسأله جذب استاد و پذیرش دانشجو برای وزارت علوم در اولویت قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود هر دو گروه با کیفیت بالا وارد دانشگاهها میشوند.»
درخواست دانشگاهها برای پیوستن به اجلاس توسط دانشگاههای سطح یک تایید میشود
احمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت عتف در این اجلاس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اعلام کرد: «تمام درخواستهای پیوستن به این اجلاس با دقت فراوان و بر اساس معیارهای دقیق علمی و آکادمیک بررسی میشوند.»
وی با اشاره به بررسی سایر درخواستهای موجود افزود: «به تدریج به تمامی درخواستها رسیدگی و نتایج اعلام خواهد شد، اما تصمیم نهایی درباره الحاق دانشگاههای جدید به عهده روسای دانشگاههای عضو است.»
گفتنی است در این اجلاس پارهای از مسایل مشترک دانشگاههای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.