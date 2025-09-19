انتشار اسامی محصولات آرایشی چشم و ابرو غیرمجاز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازهای از محصولات آرایشی چشم و ابرو فاقد مجوز بهداشتی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، تعدادی از محصولات آرایشی در حوزه چشم و ابرو شامل ریمل، مداد، خط چشم و ژل یا صابون ابرو که در بازار و شبکههای غیررسمی تبلیغ و عرضه میشوند، فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند و مصرف آنها میتواند سلامت مردم را به خطر اندازد.
ریمل: XIMINISTAR، KMES، Kiss Beauty، ORIFLAME
مداد چشم، ابرو و لب: LYRA، HANID LARA، APEX، CALISTA BEAUTY، ROSABE، MISS FIDI، GOSH
خط چشم مایع: PARIS COLLECTION
ژل و صابون ابرو: Soap gel – bacau، ژل لیفت ابرو – kamilink، COOL GEL – branous،
صابون ابرو – kamilink، ZHAV
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد واردات، توزیع و عرضه این محصولات بدون کد IRC و مجوز رسمی، قاچاق و غیرمجاز است. مردم میتوانند موارد مشاهدهشده را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.