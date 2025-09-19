خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار اسامی محصولات آرایشی چشم و ابرو غیرمجاز

انتشار اسامی محصولات آرایشی چشم و ابرو غیرمجاز
کد خبر : 1688112
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از محصولات آرایشی چشم و ابرو فاقد مجوز بهداشتی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، تعدادی از محصولات آرایشی در حوزه چشم و ابرو شامل ریمل، مداد، خط چشم و ژل یا صابون ابرو که در بازار و شبکه‌های غیررسمی تبلیغ و عرضه می‌شوند، فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت مردم را به خطر اندازد. 

ریمل: XIMINISTAR، KMES، Kiss Beauty، ORIFLAME

مداد چشم، ابرو و لب: LYRA، HANID LARA، APEX، CALISTA BEAUTY، ROSABE، MISS FIDI، GOSH

خط چشم مایع: PARIS COLLECTION

ژل و صابون ابرو: Soap gel – bacau، ژل لیفت ابرو – kamilink، COOL GEL – branous، 

صابون ابرو – kamilink، ZHAV

 روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد واردات، توزیع و عرضه این محصولات بدون کد IRC و مجوز رسمی، قاچاق و غیرمجاز است. مردم می‌توانند موارد مشاهده‌شده را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی