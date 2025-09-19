خبرگزاری کار ایران
سردار رادان مطرح کرد؛

انسجام ملی و همبستگی مردم، اشتباه محاسباتی صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان در ساری، گفت: انسجام ملی و همبستگی مردم، اشتباه محاسباتی صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه بود.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای فرماندهی انتظامی استان مازندران روز گذشته ۲۶ شهریورماه با حضور سردار «احمدرضا رادان» در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد. 

سردار رادان با اشاره به اینکه دشمن در جنگ، با محاسباتی که از وضعیت ایران داشت به یک اشتباه استراتژیک رسید؛ عنوان داشت: دشمن به دنبال این بود تا از جنگ به اغتشاش و از اغتشاش به براندازی برسد که این یک اشتباه بود و فکر می‌کرد، وقتی جنگ آغاز شود، مردم شورش می‌کنند و هیچ کسی نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند. 

فرمانده کل انتظامی با اشاره به اشتباه محاسباتی دشمن از همبستگی و انسجام ملی مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و افزود: طی این مدت شاهد افزایش ۴۰ تا ۴۲ درصدی تماس‌های مردمی با پلیس ۱۱۰ بودیم که این افزایش تماس‌ها ناشی از خبرهایی بود که مردم به واسطه موارد مشکوک به پلیس اطلاع می‌دادند. 

سردار رادان اظهار کرد: افزایش این تماس‌های مردمی با پلیس موجب شد تا در روز سوم و چهارم جنگ شاهد کاهش فعالیت ریزپرنده‌ها و جاسوس‌ها و افت عملکرد آن‌ها به خاطر هوشیاری مردم و عملکرد سریع و به موقع پلیس در صحنه عملیات باشیم. 

این مقام ارشد انتظامی کشور در ادامه با تشریح عوامل بروز اغتشاش در کشور، عنوان داشت: ممکن است عوامل گوناگونی موجب اغتشاش در یک جامعه شود و این عوامل دارای سه یا چهار بعد باشد اما در استان‌های مختلف به واسطه چالش‌ها و تهدیدات هر استان متفاوت است. 

احمدرضا رادان با بیان اینکه وظیفه دستگاه اطلاعاتی کشف مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه سرزمینی است، تصریح کرد: مسائلی که مردم با آن درگیر هستند باید شناسایی، کشف و از دستگاه و نهاد مربوطه مطالبه‌گری تا حل شود. 

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه شبکه‌های اطلاعاتی پلیس با استفاده از ظرفیت منابع و مخبرین باید به مطالبات اجتماعی برسد، افزود: اینجا نقش معاونت فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم و پر رنگ است. 

وی تاکید کرد: گزارشات باید دارای صحت و دقت کافی باشد چرا که اگر این گزارشات درست نباشد، پس از مدتی باعث بی‌اعتنایی و از درجه اعتبار ساقط می‌شود فلذا اگر موضوعات و مسائل اجتماعی حل نشود، تبدیل به بحران و بحران نیز دیگر قابل حل نیست و فقط می‌توان آن را مدیریت و کنترل کرد. 

سردار رادان با هشدار به فرماندهان و مسئولان انتظامی در خصوص جلوگیری از بروز شگفتانه‌ها در ماموریت‌های پلیس، اظهار کرد: فرماندهان باید ضمن آموزش و مدیریت رفتار بر عملکرد کارکنان واحد‌های اجرایی و صفی تا پایین‌ترین سطح کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها نظارت و کنترل کنند. 

رادان تاکید کرد: نباید این موضوعات ما را از ماموریت اصلی که مقابله با سرقت، اراذل و اوباش که از اولویت‌های واقعی پلیس است، غافل کند. 

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به موضوع اتباع غیرمجاز بر رعایت تکریم آنان از زمان دستگیری تا طرد تاکید کرد. 

رادان افزود: استان مازندران از ظرفیت بالایی برای پذیرش مسافر برخوردار است و با توجه به پراکندگی استان و وجود ویلاها و اقامتگاه‌ها باید بیشتر مراقبت کنیم. 

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با تاکید بر صیانت پیش دستانه بر نظارت و کنترل کارکنان و بررسی مشکلات آنان از سوی بازرسی و عقیدتی سیاسی تاکید کرد و افزود: باید نه از جانب تهدید که از جانب ارشاد با کارکنان رفتار کرد. 

به گزارش پلیس، فرمانده کل انتظامی کشور بابیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه استان مازندران مهمانداری کرد، افزود: این مهمانداری از حساسیت بالایی برخوردار بود و باید این آمادگی‌ها وجود داشته باشد تا پلیس با نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و اقامتی مشکلات مردم و مسافران را رفع شود.

