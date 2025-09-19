تصادف زنجیرهای در محور فیروزکوه / ۹ نفر مصدوم شدند
بنا بر اعلام روابطعمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران، بامداد امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) وقوع تصادف زنجیرهای در تونل امینآباد محور فیروزکوه – تهران، ۹ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابطعمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران، بامداد امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) ساعت ۰۲:۱۲، وقوع تصادف زنجیرهای در تونل امینآباد محور فیروزکوه – تهران به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.
بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران با ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در محل حادثه حاضر شدند.
در این سانحه، متأسفانه ۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، همگی به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل شدند.