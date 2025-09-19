خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه / ۹ نفر مصدوم شدند

تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه / ۹ نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1688085
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام روابط‌عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، بامداد امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) وقوع تصادف زنجیره‌ای در تونل امین‌آباد محور فیروزکوه – تهران، ۹ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط‌عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، بامداد امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) ساعت ۰۲:۱۲، وقوع تصادف زنجیره‌ای در تونل امین‌آباد محور فیروزکوه – تهران به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران با ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در محل حادثه حاضر شدند.

 در این سانحه، متأسفانه ۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، همگی به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی