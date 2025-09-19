سازمان هواشناسی اعلام کرد:
بارش باران و وزش باد در شمال غرب کشور
کد خبر : 1688070
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غرب کشور بارش باران پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از بعداز ظهر در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب گیلان افزایش ابر، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد آغاز میشود.
همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی برای فردا در سواحل دربای خزر، شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد پیشبینی کرده است.