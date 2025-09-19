خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

بارش باران و وزش باد در شمال غرب کشور

بارش باران و وزش باد در شمال غرب کشور
کد خبر : 1688070
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غرب کشور بارش باران پیش‌بینی کرد.

به گزارش   ایلنا، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از بعداز ظهر در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب گیلان افزایش ابر، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد آغاز می‌شود.
 
همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.
 
سازمان هواشناسی برای فردا در  سواحل دربای خزر، شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی