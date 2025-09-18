رهایی گروگان ۱۲ساله از چنگال آدمربایان در هرمزگان
با تلاش ماموران انتظامی شهرستان رودان از توابع استان هرمزگان، نوجوان ۱۲ساله رودانی ربوده شده، در یکی از استانهای مجاور آزاد و به آغوش خانوادهاش بازگشت.
به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ربایش فرزندش توسط دو نفر افراد ناشناس در بخش رودخانه شهرستان رودان، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان پس از بررسی و تحقیقات لازم و با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته در کمترین زمان، هویت و محل حضور آدمربایان را دریکی از شهرستانهای استان کرمان شناسایی کردند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: ماموران ضمن هماهنگی و اخذ نیابت قضایی با همکاری تیم عملیاتی پلیس اطلاعات شهرستان رودان به محل اعزام شدند که در یک عملیات ضربتی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو گروگانگیر دستگیر و نوجوان ۱۲ساله ربوده شده آزاد و در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت.