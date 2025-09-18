خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهایی گروگان ۱۲ساله از چنگال آدم‌ربایان در هرمزگان

رهایی گروگان ۱۲ساله از چنگال آدم‌ربایان در هرمزگان
کد خبر : 1687839
لینک کوتاه کپی شد.

با تلاش ماموران انتظامی شهرستان رودان از توابع استان هرمزگان، نوجوان ۱۲ساله رودانی ربوده شده، در یکی از استان‌های مجاور آزاد و به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ربایش فرزندش توسط دو نفر افراد ناشناس در بخش رودخانه شهرستان رودان، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت. 

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان پس از بررسی و تحقیقات لازم و با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته در کمترین زمان، هویت و محل حضور آدم‌ربایان را دریکی از شهرستان‌های استان کرمان شناسایی کردند. 

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: ماموران ضمن هماهنگی و اخذ نیابت قضایی با همکاری تیم عملیاتی پلیس اطلاعات شهرستان رودان به محل اعزام شدند که در یک عملیات ضربتی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو گروگانگیر دستگیر و نوجوان ۱۲ساله ربوده شده آزاد و در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی