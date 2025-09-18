کشف ۱۲ میلیارد ریال داروی غیرمجاز در نقطه مرزی

به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» در تشریح این خبر گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران استان به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی دست پیدا کردند و پس از هماهنگی لازم با رصد اطلاعاتی و برنامه ریزی عملیاتی موفق شدند محموله داروی قاچاق را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.

وی افزود: مرزبانان پس از چندین شبانه روز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، در یک عملیات غافلگیرکننده و هوشمندانه توانستند، ضمن دستگیری یک نفر قاچاقچی و توقیف یک دستگاه خودرو، تعداد ۱۲۶ هزار و ۹۸۰ عدد انواع داروی غیر مجاز را کشف کنند.

به گزارش سایت پلیس، سردار «شجاعی» در پایان با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده بنا بر اعلام کارشناسان ۱۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال برآورد شده است خاطرنشان کرد: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزداران استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.

انتهای پیام/