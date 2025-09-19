در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
مشکل در واردات داروی ضد هاری به دلیل تحریم ها/ جمع آوری پلاسمای ضد هاری، جایگزین داروی وارداتی
مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون از همکاری این سازمان در جمع آوری پلاسمای هایپرایمیون ضد هاری، خبر داد.
«علی واشقانی فراهانی» مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره همکاری سازمان انتقال خون در زمینه جمع آوری پلاسمای هایپرایمیون ضد هاری، توضیح داد: وقتی که گزش اتفاق میافتد، یکی از نگرانیها و مشکلاتی که ممکن است پس از آن ایجاد شود، ابتلای فرد گزیدهشده به بیماری هاری است. به همین دلیل، در برخی موارد لازم است داروی ایمونوگلوبولین ضد هاری برای آن فرد استفاده شود.
سالانه بیش از ۴۲۰ هزار مورد گزش در کشور
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ارائه داده، ما در کشور بیش از ۴۲۰ هزار مورد گزش در سال داریم. این گزشها ممکن است ناشی از سگ، گربه یا حیوانات دیگر باشد. از این تعداد، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیازمند استفاده از داروی ضد هاری هستند.
واردات داروی ضد هاری به دلیل مشکلات تحریمی با دشواریهایی روبهرو شد
او اضافه کرد: این دارو پیشتر وارداتی بود و توسط شرکتهای اروپایی تولید میشد. اما در سالهای اخیر، به دلیل مشکلات تحریمی، واردات آن با دشواریهایی روبهرو شد و بعضاً کشور با کمبود مواجه گردید. به همین دلیل، در سازمان انتقال خون تصمیم گرفته شد ماده اولیه این دارو، یعنی پلاسمای هایپرایمنی ضد هاری، در داخل کشور تولید شود.
با تولید داخلی کشور از واردات دارو ضد هاری بینیاز خواهد شد
واشقانی فراهانی یادآور شد: خوشبختانه دو شرکت داخلی نیز وارد تولید این دارو شدهاند. قرار است ما پلاسما را به عنوان ماده اولیه تأمین کنیم و در اختیار این شرکتها قرار دهیم تا آن را به دارو تبدیل کنند. بدین ترتیب عملاً کشور از واردات این دارو بینیاز خواهد شد.
او درباره فرآیند اهدای پلاسما، گفت: فرایند کار هم مانند سایر فرایندهای سازمان انتقال خون بر پایه اهداکنندگان است. افرادی که تمایل دارند در این طرح مشارکت کنند، باید به سازمان مراجعه کنند.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این فرایند در سایت سازمان قرار داده شده است. ابتدا مصاحبه و معاینه پزشکی و سپس آزمایشهای لازم انجام میشود تا اطمینان حاصل گردد که فرایند اهدا و واکسیناسیون برای فرد خطری ندارد و پلاسمای اهداشده نیز کیفیت لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: پس از تأیید، برنامه واکسیناسیون فرد آغاز میشود. واکسن در چند مرحله تزریق میشود و پس از آن یک ماه به فرد استراحت داده میشود تا سطح ایمنی بدن بالا برود. سپس فرایند اهدا پلاسما آغاز میشود. در طول اهدا نیز معاینه پزشکی، مصاحبه و آزمایشها تکرار میشود تا از سلامت اهداکننده و کیفیت و سلامت پلاسما اطمینان حاصل گردد.
مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون اشاره کرد: این اهدای پلاسما چند حسن برای اهداکننده دارد؛ حسن اول این است که خود اهداکننده در مقابل هاری ایمن میشود. دوم اینکه طی فرآیند اهدای پلاسما، فرد تحت پایش و نظارت کادر درمان و پزشکهای آموزشدیده سازمان انتقال خون قرار دارد که شاخصهای سلامتی او مرتب کنترل میشود. سوم اینکه در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان مدیریت فوری فراهم است.
وی تاکید کرد: در کل فرآیند اهدای پلاسما، فرآیندی جا افتاده است؛ در سازمان انتقال خون به شکلهای دیگر قبلاً این کار را انجام داده و در کشورهای دیگر نیز انجام شده است. واکسنی که مورد استفاده قرار میگیرد، واکسنی است که سالهاست در کشور استفاده میشود و تاییدیه سازمان غذا و دارو را دارد و ما از همان واکسن برای ایجاد ایمنی در بدن اهداکنندگان استفاده میکنیم.
او بیان کرد: نهایتاً پلاسمایی که دریافت میشود در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار میگیرد و آنها با روشهایی که باز زیر نظر سازمان غذا و دارو است، این پلاسما را تبدیل به دارو میکنند و در اختیار مراکز بهداشتی قرار میدهند تا در موارد گزش برای هموطنان استفاده شود.
تشریح شرایط داوطلبان اهدای پلاسما
مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون دربارهی شرایط اهداکنندگان پلاسما گفت: شرایط اهدا پلاسما مانند شرایط عادی انتقال خون است؛ از ۱۸ سال تا ۶۰ سال اهداکنندگان میتوانند اهدا انجام دهند. بعد از ۶۰ سال، در واقع با نظر پزشک باید بررسی شود که شرایط اهدا را دارند یا نه. اما سن ۱۸ سال تا ۶۰ سال مشکلی ندارد و میتوانند در فرآیند اهدا قرار بگیرند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این پروژه قبلاً در بابل، گرگان، مشهد و اصفهان شروع شده و فرآیند احداث در آن شهرها در حال انجام است. مرحله بعد تهران است که درحال حاضر در مرحله فراخوان اهداکننده و واکسیناسیون هستیم. اگر تهران هم با موفقیت شروع شود، آنوقت میتوانیم به سراغ شهرهای دیگر برویم تا بتوانیم برنامه را آنجا انجام دهیم.