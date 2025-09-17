خبرگزاری کار ایران
ماموران پلیس ۱۲ کیلوگرم تریاک را در فرودگاه امام کشف کردند

کد خبر : 1687550
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از کشف ۱۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در فرودگاه امام خمینی(ره) خبر داد.

به گزارش  ایلنا از فراجا، سرهنگ ابراهیم حاجی حسینلو اظهار کرد: ماموران پلیس فرودگاه امام خمینی(ره)، حین کنترل بارهای ارسالی به خارج از کشور به ۲ مرسوله، در خصوص احتمال جاساز بودن مواد مخدر مشکوک شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم، مرسوله‌های مورد نظر بررسی، بازبینی و بازرسی دقیق شد، که نهایتا مقدار ۱۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در داخل ظروف مسی و ساعت دیواری جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و اقدامات قانونی لازم به عمل آمده است.

سرهنگ حاجی حسینلو ضمن تأکید برلزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و حفظ ثبات و امنیت در کشور گفت: پس از بررسی‌های دقیق‌تر، پرونده درخصوص ۲ نفر متهم و مواد مخدر کشف شده تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد.

